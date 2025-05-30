Выявились нарушения в ходе проверки учебных машин

Департамент транспорта совместно с Департаментом полиции и погранохраны и Налогово-таможенным департаментом провел в Йыхви, Нарве и Раквере проверку транспортных средств, используемых автошколами для учебной езды. В ходе рейда были выявлены различные нарушения.

Всего было осмотрено 19 транспортных средств - легковые автомобили, мотоциклы и мопеды, которые принадлежали 13 различным автошколам.

Сообщается, что в трех случаях у водителей не было при себе удостоверяющих личность документов (один преподаватель и два ученика). Также в трех случаях было необходимо обратить внимание на правильность оформления документов. У одного автомобиля отсутствовал техосмотр учебного транспортного средства.

- В очередной раз приятно отметить, что в целом ситуация была хорошей, - комментирует представитель Департамента транспорта Аве Смирнов. - Условия для проведения учебной езды и инструктажей были соблюдены, транспортные средства соответствовали действующим требованиям, в том числе были оснащены необходимой маркировкой и дополнительным оборудованием. Вместе с тем были выявлены и отдельные недостатки, связанные с правильным оформлением и наличием документов, необходимых для управления транспортным средством