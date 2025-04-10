Государство поможет самоуправлениям Ида-Вирумаа покрыть их часть финансирования строительства школ

Архитектурный конкурс здания Ийдлаской школы

В Кохтла-Ярве в ближайшие годы появятся два новых школьных здания. Городского кошелька коснется собственное участие в школьном здании в Ийдла, а школьное здание в Ярвеской городской части построит государство.

- Это позитивная новость. В случае ийдлаского школьного здания собственное участие превысит два миллиона евро, а это большая сумма. И мы отдаем себе также отчет, что строительство обойдется, наверное, немного дороже запланированного, - отметил мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело.

Сейчас горуправление готовит архитектурный конкурс нового здания Ийдлаской основной школы, его планируется провести осенью. Работа, победившая в архитектурном конкурсе здания Ярвеской основной школы, уже определена.

- Цель состоит в том, чтобы в следующем году уже можно было приступить к сносу нынешнего здания Малеваской основной школы. Ее ученики должны распределиться следующей осенью между Ахтмеской и Таммикуской основными школами - эти здания достаточно велики. Новое здание Ийдлаской школы должно быть готово к концу 2028 года, - сказал Казело.

Государство поддерживает упорядочение ида-вирумааской сети основных школ суммой в 60,7 миллиона евро. Большая часть пособия - около 50 миллионов евро - придет от Евросоюза. Софинансирование государства составит 10,7 миллиона евро, к которым теперь добавится еще 8,7 миллиона евро, за счет которых государство покроет собственное участие самоуправлений.

По словам Кристины Каллас, инвестиционные пособия направлены именно в Ида-Вирумаа, так как образовательная сеть региона нуждается в модернизации. "Население уезда за последние 30 лет уменьшилось сильнее всего, и, по прогнозам, его сокращение продолжится. Да и образовательная инфраструктура Ида-Вирумаа в значительно худшем состоянии, чем в среднем по Эстонии", - констатировала она.