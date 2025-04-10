Государство поможет самоуправлениям Ида-Вирумаа покрыть их часть финансирования строительства школ

Новые школьные здания поднимутся при поддержке пособий Евросоюза в пяти городах и волостях Ида-Вирумаа. Решение государства покрыть собственное участие в их строительстве дает самоуправлениям уверенность в том, что школы будут построены даже в случае подорожания работ.
- Переход на эстонский язык обучения также требует изменения учебной среды, и завершение строительства этих школ является очень важной частью всей реформы. Государство взялось за реформу и всеми силами поддерживает ее реализацию, - пояснила "Северному побережью" министр образования и науки Кристина Каллас.
- Во-вторых, строительство ведется на средства Евросоюза и мы должны гарантировать, что эти здания будут готовы в срок. Таким образом, мы поможем взять на себя риск самофинансирования, чтобы не задерживать сдачу этих школ в срок, - добавила министр, подписавшая соответствующий приказ на прошлой неделе.
Касается пяти самоуправлений
Это решение касается пяти самоуправлений: Алутагузеской и Тойлаской волостей, а также городов Кохтла-Ярве, Нарва и Нарва-Йыэсуу. Государство выделило на их поддержку в общем около 8,7 миллиона евро. Пособие можно будет использовать до 2029 года, чтобы покрыть обязательное 15-процентное самофинансирование в проектных расходах, подлежащих оказанию помощи.
- Это очень большое дело, - прокомментировала старейшина волости Тойла Эве Эаст. На строительство нового здания Тойлаской основной школы запланировано около 7,7 миллиона евро, из которых собственное участие составляет более 157 тысяч евро.
Однако волость не спешит направлять на что-то другое деньги, которые были предусмотрены на покрытие собственного участия. "Пока мы эту сумму никуда не перекидываем, ведь должны учесть рост цен", - объяснила Эаст.
На прошлой неделе определился победитель архитектурного конкурса здания Тойлаской основной школы. Далее волость проведет переговоры с автором победившей работы - архитектурным бюро "LUMIA", чтобы заключить договор о проектировании. Дети должны приступить к учебе в новом здании в 2027 году.
Архитектурный конкурс здания Ийдлаской школы
В Кохтла-Ярве в ближайшие годы появятся два новых школьных здания. Городского кошелька коснется собственное участие в школьном здании в Ийдла, а школьное здание в Ярвеской городской части построит государство.
- Это позитивная новость. В случае ийдлаского школьного здания собственное участие превысит два миллиона евро, а это большая сумма. И мы отдаем себе также отчет, что строительство обойдется, наверное, немного дороже запланированного, - отметил мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело.
Сейчас горуправление готовит архитектурный конкурс нового здания Ийдлаской основной школы, его планируется провести осенью. Работа, победившая в архитектурном конкурсе здания Ярвеской основной школы, уже определена.
- Цель состоит в том, чтобы в следующем году уже можно было приступить к сносу нынешнего здания Малеваской основной школы. Ее ученики должны распределиться следующей осенью между Ахтмеской и Таммикуской основными школами - эти здания достаточно велики. Новое здание Ийдлаской школы должно быть готово к концу 2028 года, - сказал Казело.
Государство поддерживает упорядочение ида-вирумааской сети основных школ суммой в 60,7 миллиона евро. Большая часть пособия - около 50 миллионов евро - придет от Евросоюза. Софинансирование государства составит 10,7 миллиона евро, к которым теперь добавится еще 8,7 миллиона евро, за счет которых государство покроет собственное участие самоуправлений.
По словам Кристины Каллас, инвестиционные пособия направлены именно в Ида-Вирумаа, так как образовательная сеть региона нуждается в модернизации. "Население уезда за последние 30 лет уменьшилось сильнее всего, и, по прогнозам, его сокращение продолжится. Да и образовательная инфраструктура Ида-Вирумаа в значительно худшем состоянии, чем в среднем по Эстонии", - констатировала она.
Министр добавила, что с помощью инвестиционного пособия Ида-Вирумаа станет первым уездом, где вся школьная сеть будет упорядочена. "Современная и мотивирующая учебная среда способствует как предоставлению качественного образования, так и переходу на эстонский язык обучения", - сказала она.