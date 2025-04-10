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Государство поможет самоуправлениям взять на себя риск самофинансирования в строительстве школ в Ида-Вирумаа

На прошлой неделе стало ясно, как будет выглядеть тойлаский школьный комплекс.
На прошлой неделе стало ясно, как будет выглядеть тойлаский школьный комплекс. Фото: Arhitektuuribüroo LUMIA eskiis

Новые школьные здания поднимутся при поддержке пособий Евросоюза в пяти городах и волостях Ида-Вирумаа. Решение государства покрыть собственные участие в их строительстве дает самоуправлениям уверенность в том, что здания будут построены даже в случае роста цен на строительство.

- Переход на эстонский язык обучения также требует изменения учебной среды, и завершение строительства этих школ является очень важной частью всей реформы. Государство взялось за реформу и всеми силами поддерживает ее реализацию, - пояснила "Северному побережью" министр образования и науки Кристина Каллас.

- Во-вторых, строительство ведется на средства Евросоюза и мы должны гарантировать, что эти здания будут готовы в срок. Таким образом, мы поможем взять на себя риск самофинансирования, чтобы не задерживать сдачу этих школ в срок, - добавила министр, подписавшая соответствующий приказ на прошлой неделе.

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