Государство поможет самоуправлениям взять на себя риск самофинансирования в строительстве школ в Ида-Вирумаа

- Переход на эстонский язык обучения также требует изменения учебной среды, и завершение строительства этих школ является очень важной частью всей реформы. Государство взялось за реформу и всеми силами поддерживает ее реализацию, - пояснила "Северному побережью" министр образования и науки Кристина Каллас.

- Во-вторых, строительство ведется на средства Евросоюза и мы должны гарантировать, что эти здания будут готовы в срок. Таким образом, мы поможем взять на себя риск самофинансирования, чтобы не задерживать сдачу этих школ в срок, - добавила министр, подписавшая соответствующий приказ на прошлой неделе.