ПАРЛАМЕНТ Почему правительство не поддерживает снижение налога с оборота на продукты?

Если бы мы стали устанавливать различия в налоге с оборота, то должны были бы ответить - я советую и вам поискать ответ - на вопрос, каким образом мы покрыли бы оборонные расходы, которые повышаем до 5%. Мы же хотим сберечь свое государство. Я думаю, что даже социал-демократы не выступают против того, что нужно защищать это государство и подавать как друзьям, так и врагам сигнал, что мы очень серьезно относимся к своей обороне.

Если взглянуть на всю картину, в том числе на то, как обстоят дела в государствах, где налог с оборота снизился, то предприниматели пищевого сектора по сути и сами говорили, что цены снижаются, скорее, в результате напряженной конкуренции, а не под влиянием того, что в какой-то момент снижаются налоги. Довольно быстро рынок или, вернее, посредники снова повысят цены. Эта выгода, к сожалению, как показывает разный опыт, до людей не доходит.

Если посмотреть на связь между инфляцией и ставкой налога с оборота, то, например, в сентябре 2024 года в Латвии ставка налога с оборота на продукты равнялась 5%, а инфляция - 4,5%; в Польше инфляция равнялась 4,7% и ставка налога с оборота была ниже; на Кипре инфляция тоже равнялась 5% и ставка налога с оборота была ниже.