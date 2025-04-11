ПАРЛАМЕНТ Почему правительство не поддерживает снижение налога с оборота на продукты?

Вопрос, почему Эстония в отличие от многих других государств не снизила налог с оборота на продукты, был в центре внимания на парламентском инфочасе. Свою точку зрения пришлось объяснять премьер-министру Кристену Михалу.
ЗЮЛЕЙХА ИЗМАИЛОВА (Социал-демократическая партия):
- В Эстонии налог с оборота на продукты питания один из самых высоких по сравнению с другими государствами Евросоюза, поэтому все больше жителей Эстонии вынуждены экономить на питании или даже ездить в соседние страны, чтобы купить продукты питания для своих семей подешевле. Вы, уважаемый премьер-министр, ходите ли вообще сами в продуктовый магазин и видите ли, что высокие цены на продукты являются проблемой? Какие решения вы предлагаете, чтобы снизить цены на продукты питания?
Премьер-министр КРИСТЕН МИХАЛ (Партия реформ):
- Представьте себе, премьер-министр тоже иногда ходит в продуктовый магазин. И у современных урбанизированных людей иногда бывает и такое, что они заказывают продукты на дом. Это действительно что-то прежде невиданное. Если вы думали, что неожиданно поймали меня, то этого не произошло.
Теперь, если оставить в стороне иронию, желание более низкого налога с оборота на продукты, как я понимаю, является программной точкой зрения социал-демократов. Однако даже сами предприниматели и глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп на самом деле говорили разные вещи об идее снижения того самого налога с оборота. Если делать такие различия в налоге с оборота, то следовало бы, по сути, говорить и о том, чем заменят этот неполученный доход.
В Эстонии налоговая система будет такой, что мы отменим налог на прибыль с предприятий и подоходный налог с первого евро. Это социально более справедливо и оставляет больше денег на руках именно у людей с более низкими доходами. Не облагаемый подоходным налогом минимум увеличится до 700 евро, что также социально более справедливо и оставляет людям с более низкими доходами больше денег на руках.
Если бы мы стали устанавливать различия в налоге с оборота, то должны были бы ответить - я советую и вам поискать ответ - на вопрос, каким образом мы покрыли бы оборонные расходы, которые повышаем до 5%. Мы же хотим сберечь свое государство. Я думаю, что даже социал-демократы не выступают против того, что нужно защищать это государство и подавать как друзьям, так и врагам сигнал, что мы очень серьезно относимся к своей обороне.
Если взглянуть на всю картину, в том числе на то, как обстоят дела в государствах, где налог с оборота снизился, то предприниматели пищевого сектора по сути и сами говорили, что цены снижаются, скорее, в результате напряженной конкуренции, а не под влиянием того, что в какой-то момент снижаются налоги. Довольно быстро рынок или, вернее, посредники снова повысят цены. Эта выгода, к сожалению, как показывает разный опыт, до людей не доходит.
Если посмотреть на связь между инфляцией и ставкой налога с оборота, то, например, в сентябре 2024 года в Латвии ставка налога с оборота на продукты равнялась 5%, а инфляция - 4,5%; в Польше инфляция равнялась 4,7% и ставка налога с оборота была ниже; на Кипре инфляция тоже равнялась 5% и ставка налога с оборота была ниже.
Более низкая ставка налога с оборота не гарантирует, что цены на продукты не вырастут или что эта выгода дойдет до потребителя. Она останется, скорее, в прибыли посредников, тех самых торговых сетей. Если послушать, что говорили недавно сами предприниматели, в том числе владельцы крупных торговых сетей, то, может быть, у нас все-таки слишком много квадратных метров магазинных площадей, что на самом деле отражается в конце концов и на ценах.
ЗЮЛЕЙХА ИЗМАИЛОВА:
- Однако в Эстонии рост цен на продукты оказался одним из самых быстрых в Европе. Упомянутая вами Сирье Потисепп тоже отмечала, что цены на продукты питания за последние годы выросли почти на 40%. Если же сравнить цены на продукты с ценами в 2021 году, то рост даже превысил 50%. Эстонский Институт конъюнктуры отмечал, что наши средние цены уже сейчас почти на 9% выше среднего уровня цен в Евросоюзе. В Евросоюзе мы входим в первую десятку по уровню цен на продукты.
ЗЮЛЕЙХА ИЗМАИЛОВА:
- Какие же, по вашей как руководителя правительства оценке, изменения налогов могли бы помочь снизить цены на продукты и почему налог с оборота на продукты не мог бы и в Эстонии быть ниже, подобно другим государствам Евросоюза?
Какие же, по вашей как руководителя правительства оценке, изменения налогов могли бы помочь снизить цены на продукты и почему налог с оборота на продукты не мог бы и в Эстонии быть ниже, подобно другим государствам Евросоюза? Почему, например, за морковь житель Эстонии должен платить такую же ставку налога с оборота, как за предметы роскоши? Я приведу простой пример: в Польше налог с оборота на продукты питания составляет 5%, в Испании - 4%, во Франции - 5,5%, в Германии - 7%, в Литве - 9%, в Латвии - 12%, в Швеции - 12%, в Финляндии - 14%, а у нас - 24%.
КРИСТЕН МИХАЛ:
- Я приведу примеры из статистики Евросоюза, если уж мы говорим о цифрах. В 2023 году цены на продукты питания были выше, если сравнивать с Эстонией, например, в Люксембурге, Ирландии и Финляндии. И в этих самых странах установлена та самая сниженная ставка налога с оборота. Как я уже описывал вам, рост цен и инфляция имеются и во всех тех государствах, где ставка налога с оборота на продукты ниже. Это само по себе не тормозит инфляцию и рост цен.
КРИСТЕН МИХАЛ:
- Более низкая ставка налога с оборота не гарантирует, что цены на продукты не повысятся или что эта льгота дойдет до потребителя. Прежде всего люди с более низкими доходами больше выиграют от отмены налога с оборота с первого евро и от повышения не облагаемого подоходным налогом минимума.
Посмотрите, моя главная идея в том, о чем говорит также Сирье Потисепп: если мы станем устанавливать эти различия, то должны будем получить эти деньги в виде налогов на что-то другое. Сегодняшние изменения налоговой системы - надеюсь, что вы их поддержите, - означают толчок для развития предпринимательства. Будут производиться инвестиции с более высокой добавленной стоимостью. Я считаю, что среди прочего это поможет также пищевой промышленности лучше конкурировать. А конкуренция снижает цены.
Во-вторых, принято социально справедливое решение об отмене подоходного налога с первого евро, которое сегодня узаконено. Мы отменили его, а иначе он сильнее ударил бы в 2026 году именно по пенсионерам и другим людям с низкими доходами. У людей останется больше возможностей использовать свои деньги, покупать то, что им нужно. Не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет до 700 евро, то есть налоговый горб исчезнет и у людей на руках будет оставаться больше денег, чтобы покупать то, что им необходимо. Мы сможем облегчить жизнь людям, те самые налоговые льготы и сделают жизнь людей проще.
Вы представляете себе, что мы установим это специальное налогообложение, но в этом случае мы еще не ответили на вопрос, за счет чего мы это оплатим. Я опасаюсь, что, как показывает пример Латвии, эта выгода в общем достанется все-таки кому-то другому, а не людям. Пример Испании свидетельствует о том же: эта выгода на самом деле остается в руках посредников и не доходит до потребителей. Я думаю, что мы не хотим решать ту проблему, что прибыли посредников невелики. По крайней мере, я искренне на это надеюсь.
РЕЙЛИ РАНД (Социал-демократическая партия):
- В своем предыдущем ответе на вопрос коллеги вы объяснили то, почему нельзя снизить слишком высокую стоимость продуктовой корзины в Эстонии, необходимостью покрывать оборонные расходы. Тогда я спрошу, почему сегодняшнее правительство выбрало такое решение, что вклад предпринимателей в гособорону отменяют, а наиболее сильно влияющее на уровень жизни семей повышение налога с оборота вы превратили из временного в постоянное? Почему поддержка коммерческих интересов немногих - можно даже сказать, что подарок для них - перевешивает выживание и благополучие жителей Эстонии?
КРИСТЕН МИХАЛ:
- Это тщательно сконструированный вопрос, но, к сожалению, он кособокий с точки зрения налоговой системы. Извиняюсь, но это так.
Если бы вы слушали мой ответ вашей коллеге - я пытался ответить просто, может быть, я объясняю плохо, - то те налоговые изменения, которые касаются роста предпринимательства, вероятно, увеличат зажиточность во всей Эстонии. Инвестиции будут делать среди прочего на Хийумаа, Сааремаа и повсюду в стране.
В начале цикла роста экономики, где мы сейчас находимся, разумно придать предпринимательству разгон, чтобы у нас были рабочие места с более высокой добавленной стоимостью и более высокой зарплатой, на которых люди смогут обеспечить и реализовать себя. По-моему, это на самом деле является лучшей социальной политикой, если дела у наших людей по всей Эстонии пойдут хорошо. Я не вижу ни одной точки зрения, которая опровергла бы это.
Во-вторых, налоговые изменения, которые мы хотим осуществить. Нам нужно изменить закон - надеюсь, что и вы проголосуете за это, - чтобы отменить налог с оборота с первого евро, который больше всего влиял бы на людей с более низкими доходами. Вы говорите, что эти налоговые изменения уменьшат чувство уверенности у людей, однако наоборот: люди будут чувствовать себя увереннее, у семей останется на руках больше денег.
По расчетам Министерства финансов, отмена подоходного налога с первого евро обойдется примерно в 150 миллионов евро. Это значит, что эти деньги, по сути, не поступят в госбюджет, однако они останутся на руках у людей, чтобы купить то, что им нужно. Люди и семьи смогут упрочить свое будущее. И это, нравится вам это или нет, социально справедливо. По-моему, разумная налоговая система более простая, и мы сможем оплатить также военные расходы. Это правда.
Теперь о второй вещи, которую мы сделаем и которую, как я видел, неоднократно ставили здесь, в зале под сомнение. Я вижу время от времени, как разные политики говорят в СМИ, что вдруг все же не отменят этот горб подоходного налога? Я с этим не согласен. Не облагаемый подоходным налогом минимум, который мы узаконили, составит в следующем году 700 евро, то есть налоговый горб должен исчезнуть. Эти оба изменения - отмена подоходного налога с первого евро и повышение не облагаемого подоходным налогом минимума - обеспечат людям, в первую очередь именно людям с более низкими доходами, больший выигрыш.