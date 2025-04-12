ОПРОС Какая проблема самая острая в вашем городе или волости?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лео РАЙДМА, пенсионер: - В Кохтла-Ярве нужно сделать очень много всего, но у меня впечатление, что у представителей власти весь пар уходит не столько на поиск конструктивных решений городских проблем, сколько на всякие партийные разборки - стараются искать недостатки, чтобы унизить друг друга...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тамара ШАТАЛОВА, работник сферы обслуживания: - Трудно сказать. Дороги у нас в Кохтла-Ярве хорошие, город чистый - следят за этим. По большому счету всем довольна. Главное, чтобы власти заботились о людях, чтобы всем хватало средств на проживание.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья ШАБАРЧИНА, директор клуба "Ахтме": - Необходимо проводить больше мероприятий для молодежи от 21 до 40 лет, чтобы они не стремились уезжать. Работа важна, но если досуг нечем занять - плохо. Нужно создавать больше возможностей для спортивных занятий, потому что цены у нас приближаются к столичным, а условия сравнивать рановато.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга ИВАНОВА, маляр: - В Кохтла-Ярве много надо изменить. По-моему, больше всего не хватает доступной информации. В горуправу не можем свободно войти, только по регистрации. А если у меня срочный вопрос? Очень много чиновников, непонятно кто и чем занимается. Не хватает поддержки квартирным товариществам. Дороги в Северном микрорайоне - жуть, особенно зимой.