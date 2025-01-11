Нарвская горуправа не смогла с первого раза продать здание бывшего детского сада, стартовая цена которого на торгах была названа вчетверо выше рыночной - ни одного желающего не нашлось. Теперь цену снижают, но упорно оставляют все равно явно завышенной.
Нарвские власти безуспешно пытаются переиграть рынок недвижимости на торгах
Нарвское горсобрание с подачи городской управы еще 30 ноября приняло решение об отчуждении недвижимости бывшего детсада по ул. Мыйза, 6, что практически в центре города. Площадь продаваемой недвижимости - 11695 квадратных метров, целевое назначение - общественная земля. В качестве стартовой цены на портале недвижимости Osta.ee заявили суммарную балансовую стоимость участка и строения - 575447 евро, хотя рыночная стоимость этой недвижимости - всего 132000 евро, как следует из экспертной оценки. Это значит, город пытался продать свою собственность по цене в 4,4 раза дороже, чем диктует рыночная конъюнктура.
Торги прошли - и ни одного предложения о покупке бывшего детского сада не поступило, как нынче констатировала директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова. Объявление на Osta.ee было просмотрено за две недели торгов 293 раза.
Комментируя это, Шибалова подтвердила, что по такой цене недвижимость не продать - это очевидно. Теперь чиновники снова обратятся в горсобрание, на этот раз за разрешением снизить стартовую цену до размера двукратной рыночной стоимости, то есть 264000 евро. Далее, если успеха на торгах снова не будет, планируется снижать начальную цену на 10 процентов раз за разом.
На вопрос, почему бы не начать аукцион сразу с уровня рыночной оценки недвижимости и не дать потенциальным покупателям побороться за нее, Шибалова ответила, что такое в принципе возможно по действующему в нарвском самоуправлении порядку. Однако это якобы депутаты горсобрания изначально взяли за основу высокую балансовую стоимость строения, от которой чиновники теперь отталкиваются.
Такой подход к ценообразованию очевидно противоречит желанию нарвских властей продать здание бывшего детсада побыстрее, о котором тоже сказала Шибалова: "Оно не нужно городу для своих целей и нужд, а кроме того, сейчас приходится поддерживать здание в минимальном отопительном режиме. Поэтому чем быстрее мы его продадим, тем лучше. Но при этом есть желание продать по хорошей цене".
Как уже писало "Северное побережье", по улице Мыйза, 6 ранее располагался нарвский муниципальный детский сад "Kuldkalake" ("Золотая рыбка"). Его ликвидировали как учреждение в 2015 году, а с 2021 по 2024 годы там временно размещались начальные классы Нарвской Кесклиннаской гимназии, когда ее основное здание было на реконструкции. После этого бывший детсад опустел.