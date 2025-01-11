Нарвские власти безуспешно пытаются переиграть рынок недвижимости на торгах

Нарвское горсобрание с подачи городской управы еще 30 ноября приняло решение об отчуждении недвижимости бывшего детсада по ул. Мыйза, 6, что практически в центре города. Площадь продаваемой недвижимости - 11695 квадратных метров, целевое назначение - общественная земля. В качестве стартовой цены на портале недвижимости Osta.ee заявили суммарную балансовую стоимость участка и строения - 575447 евро, хотя рыночная стоимость этой недвижимости - всего 132000 евро, как следует из экспертной оценки. Это значит, город пытался продать свою собственность по цене в 4,4 раза дороже, чем диктует рыночная конъюнктура.

Торги прошли - и ни одного предложения о покупке бывшего детского сада не поступило, как нынче констатировала директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова. Объявление на Osta.ee было просмотрено за две недели торгов 293 раза.

Комментируя это, Шибалова подтвердила, что по такой цене недвижимость не продать - это очевидно. Теперь чиновники снова обратятся в горсобрание, на этот раз за разрешением снизить стартовую цену до размера двукратной рыночной стоимости, то есть 264000 евро. Далее, если успеха на торгах снова не будет, планируется снижать начальную цену на 10 процентов раз за разом.