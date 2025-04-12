Ээви Паасмяэ: "Усть-Нарва" и "Ихви" режут слух

В последнее время я все чаще ловлю себя на мысли: действительно ли все должно быть переводимым? Нужно ли для каждого названия и значения находить эквивалент на иностранном языке - даже если это означает потерю чего-то существенного? Эти вопросы особенно актуальны, когда я наблюдаю, как наши географические названия, даты народного календаря и имена людей используются и часто искажаются в повседневном общении и в социальных сетях.
Например, Нарва-Йыэсуу. Это название, имеющее свое собственное значение, историю и культурный слой. Однако я часто сталкиваюсь с вариантом Усть-Нарва, особенно в русскоязычных СМИ и разговорной речи. Да, в просторечии есть разные варианты, но разве не должны мы все же сохранять и уважать наши настоящие названия в официальных и общественных каналах? Нарва-Йыэсуу - это не просто географическая точка, это часть нашей культурной памяти. Если мы переведем это как "устье реки", мы потеряем не только звучание. Юрьева ночь также не просто "ночь одного святого" - это один из символов истории Эстонии и чувства национальной принадлежности.
Перевод сам по себе не является чем-то плохим. Напротив, это необходимый инструмент для посредничества и понимания культур. Но проблема возникает, когда перевод становится заменой. Когда иностранная версия берет верх, оттесняя изначальное и культурно обусловленное значение. Это уже не просто языковая адаптация, но изменение наших ощущений: как будто наше собственное название каким-то образом становится менее важным или его сложнее ценить.
Я убеждена, что правильное использование и произношение названий укрепляет наши языковые навыки и чувство культурного пространства. Если мы утратим эту простую, но важную привычку - называть вещи правильно, то мы постепенно начнем терять чувство ценности собственного языка. Это не просто лингвистическая точность, а выбор ценностей.
Я хотела бы привести здесь более личный пример - Йыхви. Я живу в районе, где это название распространено, но слишком часто слышу, как его искажают, превращая в Ихви. Кому-то это может показаться смешным или неважным, но меня это задевает. Если местный житель даже не может правильно произнести название своего родного места, что это говорит о его отношении к языку? Это несложно, не требует никаких специальных знаний - нужно просто стараться и практиковаться.
Проблема не только в географических названиях. То же самое относится к датам народного календаря, историческим событиям, праздникам и личным именам. Мы не должны прятать наше культурное пространство за переводными фильтрами. Например, мы ведь не говорим о Лондоне как о "городе Лондоне на берегу Темзы". Мы используем их названия такими, какие они есть. Так почему же мы должны поступать по-другому со своими собственными?
"Если местный житель даже не может корректно произнести название своего родного места, что это говорит о его отношении к языку? Это несложно, не требует никаких специальных знаний - нужно просто стараться и практиковаться".Ээви Паасмяэ, коренная жительница Ида-Вирумаа
Это особенно важно для молодого поколения. Если они вырастут в мире, где точность своего языка и культуры не имеет значения, откуда возьмется уважение к ним в будущем? Использование языка начинается с малого - правописания, правильного произношения названий, внимания к деталям. И посредством этого формируется большая культурная ответственность.
Мой призыв прост: давайте выучим и правильно будем употреблять хотя бы названия наших родных мест и имена наших сограждан. Это небольшой, но значимый шаг. Если мы этого не сделаем, то кто сделает?
Перевод необходим - да. Но иногда величайшее уважение - это когда мы вообще ничего не переводим. Оставим название таким, какое оно есть - звучное, точное, со своим собственным смыслом. Так мы будем сохранять и развивать язык, - не только корректный, но и живой, содержательный и достойный.