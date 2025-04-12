Ээви Паасмяэ: "Усть-Нарва" и "Ихви" режут слух

Например, Нарва-Йыэсуу. Это название, имеющее свое собственное значение, историю и культурный слой. Однако я часто сталкиваюсь с вариантом Усть-Нарва, особенно в русскоязычных СМИ и разговорной речи. Да, в просторечии есть разные варианты, но разве не должны мы все же сохранять и уважать наши настоящие названия в официальных и общественных каналах? Нарва-Йыэсуу - это не просто географическая точка, это часть нашей культурной памяти. Если мы переведем это как "устье реки", мы потеряем не только звучание. Юрьева ночь также не просто "ночь одного святого" - это один из символов истории Эстонии и чувства национальной принадлежности.

Перевод сам по себе не является чем-то плохим. Напротив, это необходимый инструмент для посредничества и понимания культур. Но проблема возникает, когда перевод становится заменой. Когда иностранная версия берет верх, оттесняя изначальное и культурно обусловленное значение. Это уже не просто языковая адаптация, но изменение наших ощущений: как будто наше собственное название каким-то образом становится менее важным или его сложнее ценить.

Я убеждена, что правильное использование и произношение названий укрепляет наши языковые навыки и чувство культурного пространства. Если мы утратим эту простую, но важную привычку - называть вещи правильно, то мы постепенно начнем терять чувство ценности собственного языка. Это не просто лингвистическая точность, а выбор ценностей.