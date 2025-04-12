Инфочасы в Кохтла-Ярве по актуальным темам для товариществ станут регулярными

Руководитель службы по развитию Рийна Иванова сказала, что предстоящий семинар проводится по инициативе Языкового департамента.

- К ним стали поступать жалобы на то, что на информационных стендах квартирных товариществ нет информации на государственном языке, - объясняет она. - Сотрудники департамента расскажут о требованиях, связанных с использованием государственного языка и защитой прав потребителей в деятельности КТ, в частности - об обязанностях правления, согласно постановлению №84 правительства.

В Кохтла-Ярве около 850 квартирных товариществ. Практика показывает, что на семинары или инфочасы приходит около сорока представителей, а тема крайне важная, поэтому в среду организуют прямую трансляцию - желающие подключиться онлайн должны перейти по ссылке, которая будет опубликована на городском сайте.

Иванова добавила, что так как в ходе деятельности квартирных товариществ возникает много разных вопросов, в горуправе решили регулярно проводить инфочасы и семинары, чтобы кохтлаярвесцы имели возможность обсуждать волнующие темы и получить больше информации. В этом году уже состоялись семинары, связанные с дотациями на реновацию домов, и рассматривали опыт соседей из Раквере по использованию поддержки "KredEx".

В мае планируют организовать встречу с вице-мэрами, чтобы обсудить социальные темы и вопросы коммунального хозяйства.