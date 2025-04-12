Инфочасы в Кохтла-Ярве по актуальным темам для товариществ станут регулярными

В среду, 16 апреля в 15.30 в зале Кохтла-Ярвеского горуправления состоится инфочас для квартирных товариществ, где будут рассмотрены темы, связанные с использованием государственного языка и защитой прав потребителей в деятельности КТ. Двери открыты для всех желающих. Это уже третий инфочас в этом году, и подобные мероприятия в горуправлении будут продолжать.
Руководитель службы по развитию Рийна Иванова сказала, что предстоящий семинар проводится по инициативе Языкового департамента.
- К ним стали поступать жалобы на то, что на информационных стендах квартирных товариществ нет информации на государственном языке, - объясняет она. - Сотрудники департамента расскажут о требованиях, связанных с использованием государственного языка и защитой прав потребителей в деятельности КТ, в частности - об обязанностях правления, согласно постановлению №84 правительства.
В Кохтла-Ярве около 850 квартирных товариществ. Практика показывает, что на семинары или инфочасы приходит около сорока представителей, а тема крайне важная, поэтому в среду организуют прямую трансляцию - желающие подключиться онлайн должны перейти по ссылке, которая будет опубликована на городском сайте.
Иванова добавила, что так как в ходе деятельности квартирных товариществ возникает много разных вопросов, в горуправе решили регулярно проводить инфочасы и семинары, чтобы кохтлаярвесцы имели возможность обсуждать волнующие темы и получить больше информации. В этом году уже состоялись семинары, связанные с дотациями на реновацию домов, и рассматривали опыт соседей из Раквере по использованию поддержки "KredEx".
В мае планируют организовать встречу с вице-мэрами, чтобы обсудить социальные темы и вопросы коммунального хозяйства.
- Информацию о предстоящих встречах публикуем на городской странице, но, к сожалению, не все ее видят, - констатирует Рийна Иванова. - Несложно делать адресную рассылку, но в списке моих контактов пока не много представителей КТ - около сорока, которые оставили участники прежних встреч. Если кто-то желает получать своевременную информацию о предстоящих инфочасах или встречах, сообщите адрес своей электронной почты, написав мне лично riina.ivanova@kjlv.ee или linnavalitsus@kjlv.ee.