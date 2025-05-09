В городской управе Кохтла-Ярве открылась фотовыставка настоящей Индии

В фойе мэрии Кохтла-Ярве Марианна Микко открыла свою новую фотовыставку и представила готовящуюся к печати книгу "One Year Too Much".
В то время как большинство фотографий путешествий показывают туристические места, на этот раз снимки были сделаны в реальной жизни в Човаре, Южная Индия.
Будучи заместителем главы Комиссии ООН по правам женщин, Микко в ходе своих рабочих поездок оказывается в разных местах, многие из которых не столь гламурны, как можно было бы себе представить, услышав название должности. Первая выставка была посвящена женщинам Замбии, а на этот раз в центре внимания - жители небольшого индийского городка: монахини, потягивающие мороженое и любующиеся закатом, или уборщики пляжа.
Микко до сих пор фотографирует на свой мобильный телефон, потому что он всегда под рукой, мало весит и не требует никаких специальных предварительных знаний.
Кроме того, Марианна Микко представила свою новую книгу "Високосный год", в которой для каждого дня високосного года представлена картинка, отражающая то, что произошло в этот день, или мысли, которые беспокоили ее в тот день, а каждая картинка снабжена небольшой мыслью.
- Прошлый год был для меня в некотором смысле более особенным. После смерти близкого друга я стала гораздо больше осознавать вечность и мимолетность, чем раньше, и я почувствовала, что слишком много времени в моей жизни отнимает повседневная ерунда, - сказала Марианна Микко.