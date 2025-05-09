В городской управе Кохтла-Ярве открылась фотовыставка настоящей Индии

В то время как большинство фотографий путешествий показывают туристические места, на этот раз снимки были сделаны в реальной жизни в Човаре, Южная Индия.

Будучи заместителем главы Комиссии ООН по правам женщин, Микко в ходе своих рабочих поездок оказывается в разных местах, многие из которых не столь гламурны, как можно было бы себе представить, услышав название должности. Первая выставка была посвящена женщинам Замбии, а на этот раз в центре внимания - жители небольшого индийского городка: монахини, потягивающие мороженое и любующиеся закатом, или уборщики пляжа.

Микко до сих пор фотографирует на свой мобильный телефон, потому что он всегда под рукой, мало весит и не требует никаких специальных предварительных знаний.

Кроме того, Марианна Микко представила свою новую книгу "Високосный год", в которой для каждого дня високосного года представлена ​​картинка, отражающая то, что произошло в этот день, или мысли, которые беспокоили ее в тот день, а каждая картинка снабжена небольшой мыслью.