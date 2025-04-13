Кризисные учения: погранпункт и полицейские бюро обслуживания закроются на несколько дней

С 28 апреля по 2 мая государственные ведомства будут отрабатывать действия в кризисной ситуации в Ида- и Ляэне-Вирумаа. На время учений будут закрыты Нарвский пограничный пункт, а также бюро обслуживания Депаратмента полиции и погранохраны в Раквере, Йыхви и Нарве.
Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (ДПП), в ходе давно запланированных совместных учений "Kilp" с 28 апреля по 2 мая Идаская префектура ДПП, "Кайтселийт" и Силы обороны отработают действия в условиях миграционного кризиса, а в рамках учений "Miljon miksi" 29-30 апреля "Кайтселийт" и Спасательный департамент проведут учения по эвакуации населения.
По сценарию учений на границе Эстонии начинается миграционная атака, и кризис обостряется. Ранее такой сценарий разыгрывался в виде настольных учений, теперь же он будет отработан в реальных условиях.
- Северо-восточный территориальный округ "Кайтселийта" инициировал учения "Kilp" и "Miljon miksi" много лет назад, чтобы отработать задачи, вытекающие из оборонного плана Эстонии и концепции всеобъемлющей национальной обороны. Эти учения дают нам и всем партнерам по сотрудничеству хорошую возможность отработать запланированные действия в полевых условиях, - рассказал подполковник Яаанус Айнсалу, командир округа.
По словам руководителя учений со стороны ДПП Индрека Пюви, угроза миграционных атак возросла в последние годы, и поэтому нужно быть готовыми к подобным ситуациям.
- Хотя Эстония пока не сталкивалась с такой миграционной атакой, как, например, Финляндия, Латвия, Литва или Польша, нельзя исключать, что что-то подобное произойдет и у нас. Цель учений - в сотрудничестве с "Кайтселийтом" и Силами обороны отработать действия в условиях миграционного давления и кризиса национальной безопасности, чтобы мы знали, как действовать в реальности, - отметил Пюви.
- В рамках сценария учений мы дойдем до этапа, предшествующего военному времени, что означает передачу Нарвского пограничного пункта Кайтселийту. Также подключится 1-я пехотная бригада Сил обороны, которая отработает оказание нам служебной помощи и действия в условиях кризиса государственной безопасности. Например, военнослужащие саперного батальона будут укреплять государственную границу и устанавливать барьеры на погранпункте. Кроме того, согласно сценарию учений, в них будут задействованы и другие подразделения 1-й пехотной бригады, - добавил Пюви.
В связи с учениями Нарвский погранпункт будет временно закрыт с 30 апреля по 2 мая, а бюро обслуживания ДПП в Йыхви, Нарве и Раквере - с 29 апреля по 1 мая.
- Мы закрываем пограничный пункт, чтобы отработать максимально реалистичный сценарий, при котором из-за угрозы массовой миграции нам необходимо закрыть пункт и направить его сотрудников непосредственно на границу, где возможны попытки незаконного пересечения. Закрытие клиентских служб позволит отработать действия в условиях повышенной угрозы на объектах ДПП, - пояснил Пюви.
Для пересечения границы с Россией в дни с 30 апреля по 2 мая можно будет использовать пункты Койдулa и Лухамаа, которые работают круглосуточно и принимают транспорт. Заявители смогут воспользоваться самообслуживанием ДПП в интернете для подачи заявок на документы и выбрать получение через магазины "Selver".
Учения по эвакуации "Miljon miksi", проводимые "Кайтселийтом" и Спасательным департаментом, будут проходить как в штабе, так и в полевых условиях, при участии местных самоуправлений. Согласно сценарию, 30 апреля будет проведена эвакуация населения из Нарвы и Силламяэ в Йыхви и Раквере. Роли эвакуируемых сыграют 200 призывников в гражданской одежде, так что местных жителей перемещение не затронет.
- Цель Спасательного департамента - отработать с "Кайтселийтом" процедуры эвакуации. В этом году основное внимание уделяется организации работы транспортных и сборных пунктов, а также обмену информацией с региональным штабом. В пунктах нам помогают эвакуационные подразделения "Кайтселийта", в роли которых выступают "Найскодукайтсе", а также призывники, исполняющие роль эвакуируемых. Повседневная жизнь местных жителей не будет нарушена, - пояснил руководитель кризисного бюро Идаского спасательного центра Индрек Пунг.
ДПП, Спасательный департамент, "Кайтселийт" и Силы обороны просят всех во время учений следовать указаниям организаторов и учитывать, что на дорогах может быть больше транспорта, а движение возле объектов, задействованных в учениях, может быть ограничено.