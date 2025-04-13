Кризисные учения: погранпункт и полицейские бюро обслуживания закроются на несколько дней

- В рамках сценария учений мы дойдем до этапа, предшествующего военному времени, что означает передачу Нарвского пограничного пункта Кайтселийту. Также подключится 1-я пехотная бригада Сил обороны, которая отработает оказание нам служебной помощи и действия в условиях кризиса государственной безопасности. Например, военнослужащие саперного батальона будут укреплять государственную границу и устанавливать барьеры на погранпункте. Кроме того, согласно сценарию учений, в них будут задействованы и другие подразделения 1-й пехотной бригады, - добавил Пюви.

В связи с учениями Нарвский погранпункт будет временно закрыт с 30 апреля по 2 мая, а бюро обслуживания ДПП в Йыхви, Нарве и Раквере - с 29 апреля по 1 мая.

- Мы закрываем пограничный пункт, чтобы отработать максимально реалистичный сценарий, при котором из-за угрозы массовой миграции нам необходимо закрыть пункт и направить его сотрудников непосредственно на границу, где возможны попытки незаконного пересечения. Закрытие клиентских служб позволит отработать действия в условиях повышенной угрозы на объектах ДПП, - пояснил Пюви.

Для пересечения границы с Россией в дни с 30 апреля по 2 мая можно будет использовать пункты Койдулa и Лухамаа, которые работают круглосуточно и принимают транспорт. Заявители смогут воспользоваться самообслуживанием ДПП в интернете для подачи заявок на документы и выбрать получение через магазины "Selver".

Учения по эвакуации "Miljon miksi", проводимые "Кайтселийтом" и Спасательным департаментом, будут проходить как в штабе, так и в полевых условиях, при участии местных самоуправлений. Согласно сценарию, 30 апреля будет проведена эвакуация населения из Нарвы и Силламяэ в Йыхви и Раквере. Роли эвакуируемых сыграют 200 призывников в гражданской одежде, так что местных жителей перемещение не затронет.

- Цель Спасательного департамента - отработать с "Кайтселийтом" процедуры эвакуации. В этом году основное внимание уделяется организации работы транспортных и сборных пунктов, а также обмену информацией с региональным штабом. В пунктах нам помогают эвакуационные подразделения "Кайтселийта", в роли которых выступают "Найскодукайтсе", а также призывники, исполняющие роль эвакуируемых. Повседневная жизнь местных жителей не будет нарушена, - пояснил руководитель кризисного бюро Идаского спасательного центра Индрек Пунг.