Основная цель закона - гарантировать, что религиозная организация, действующая в Эстонии, не будет управляться из Кремля, образно говоря, из соседнего кабинета Путина. В этом законе говорится, что Путин не должен иметь возможности решать важные вопросы в Эстонии через патриарха Кирилла. Кирилл сказал, что на Украине можно убивать людей, на Украине можно насиловать людей, на Украине можно депортировать людей - это не христианство.

Православие можно продолжать исповедовать в Эстонии, даже если церковь решит, что не намерена выполнять этот закон. Даже в этом случае приходы будут продолжать свою деятельность, даже в этом случае церковные здания останутся открытыми. Но я не вижу причин, по которым законы Эстонской Республики не должны исполняться в Эстонской Республике. Я не вижу ни одной причины, почему местные религиозные лидеры должны бросаться на защиту Кремля.