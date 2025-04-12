В курортном городе добавится более сотни новых парковочных мест

Строительство новой парковки на 72 места начнется в этом году на участках по улице Айа, 27 и улице Супелузе, 2, где также будут предусмотрены три парковочных места для автомобилей людей с ограниченной подвижностью и три зарядные станции для электромобилей. Инфраструктура для зарядки будет установлена в рамках следующего этапа.

В 2026 году планируется расширить подъездные пути к улице Супелузе, установить уличное освещение на улице Супелузе и на парковке, а также построить велодорожку, соединяющую улицы Айа и Вабадузе, благоустроить и озеленить территорию парковки и подъездную дорогу.

Еще одна парковка строится на улице Лидии Койдула, недалеко от отеля "Noorus SPA" и отеля "Merepargi Apart". Площадь составляет 650 квадратных метров, вместимость - до 35 автомобилей.

При выборе места расположения парковки городские власти руководствовались принципом минимального воздействия на природу. Большинство вырубленных деревьев не представляли никакой ценности, были больны или опасны.