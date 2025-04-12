В курортном городе добавится более сотни новых парковочных мест

Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает, что вырубка деревьев в двух районах города связана со строительством новых парковок.
Строительство новой парковки на 72 места начнется в этом году на участках по улице Айа, 27 и улице Супелузе, 2, где также будут предусмотрены три парковочных места для автомобилей людей с ограниченной подвижностью и три зарядные станции для электромобилей. Инфраструктура для зарядки будет установлена в рамках следующего этапа.
В 2026 году планируется расширить подъездные пути к улице Супелузе, установить уличное освещение на улице Супелузе и на парковке, а также построить велодорожку, соединяющую улицы Айа и Вабадузе, благоустроить и озеленить территорию парковки и подъездную дорогу.
Еще одна парковка строится на улице Лидии Койдула, недалеко от отеля "Noorus SPA" и отеля "Merepargi Apart". Площадь составляет 650 квадратных метров, вместимость - до 35 автомобилей.
При выборе места расположения парковки городские власти руководствовались принципом минимального воздействия на природу. Большинство вырубленных деревьев не представляли никакой ценности, были больны или опасны.
"После завершения строительства будут проведены работы по ландшафтному дизайну и высадке новых деревьев, чтобы парковки органично вписались в облик Нарва-Йыэсуу", - обещает горуправа.