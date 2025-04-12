Торгово-промышленная палата отметила знаком отличия директора Вирумааского колледжа

Маре Роозилехт сказала по случаю награждения, что качественное образование, которое поддерживает предпринимательство, готовит инженеров и повышает конкурентоспособность молодежи на рынке труда, - это дело, близкое ее сердцу и многим другим идавирусцам.

Маре Роозилехт возглавляет Вирумааский колледж ТТУ с 2019 года, а до этого она в течение 12 лет была его директором по развитию. Роозилехт также является руководителем Вирумааского общества эстонского образования, депутатом горсобрания Кохтла-Ярве и заместителем председателя комиссии по образованию и культуре. В 2019 году ей было присвоено звание "Деятель года Ида-Вирумаа", а в 2024 году президент наградил Маре Роозилехт орденом Белой звезды IV степени за содействие развитию образовательной жизни Ида-Вирумаа.