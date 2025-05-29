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Чт, 29.05.2025
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Из-за мотоциклистов полиция начинает измерять скорость мобильными камерами в обоих направлениях

Дорожная камера.

С 1 июня полиция будет использовать мобильные камеры для одновременного контроля скорости в двух направлениях движения, передает  rus.err.

Изменение удвоит зону охвата камер и позволит полиции начать осуществлять надзор за распаявшимися мотоциклистами. 

- Мотоциклисты не особо пугаются, когда видят, что полиция измеряет скорость, они чувствуют себя как бы вне зоны наказания. Так как у мотоциклов нет переднего номерного знака, их особо не останавливают. Это привело к тому, что смертность среди мотоциклистов в ДТП выросла, - сказал руководитель отдела дорожного надзора Департамента полиции Таави Кирсс.

Уже в нынешнем мотосезоне полиция зафиксировала более 400 нарушений скоростного режима мотоциклистами.

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