СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ В Нарве тушили промышленные обогреватели

В пятницу вечером в Центр тревоги спасательного департамента поступило сообщение о срабатывании спринклерной системы пожаротушения в помещении на 2-м этаже здания на улице П. Кересе в Нарве. Нарвские спасатели прибыли для выяснения ситуации. Они обнаружили в помещении с работающим разбрызгивателем несколько гудящих промышленных обогревателей. В комнате было так жарко, что из-за перепада температур разбилась головка разбрызгивателя. Спасатели отключили систему пожаротушения и отключили воздуходувки.
Утром в воскресенье спасатели выехали на улицу Виру в Нарве, где горел электрический щиток на стене дома. По словам свидетеля, из ящика шел черный дым. Нарвские спасатели оцепили территорию сигнальной лентой и оповестили электриков, которые продолжили устранение неисправности.
Также в воскресенье днем спасатели выехали на тушение пожара на территорию садоводческого товарищества на улице Лийва в поселке Кивиыли волости Люганузе. Пожарные Кивиыли взяли пожар под контроль. Выгорело около 300 квадратных метров площади. Также загорелись два обогревателя, никто не пострадал.