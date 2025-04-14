СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ В Нарве тушили промышленные обогреватели

В пятницу вечером в Центр тревоги спасательного департамента поступило сообщение о срабатывании спринклерной системы пожаротушения в помещении на 2-м этаже здания на улице П. Кересе в Нарве. Нарвские спасатели прибыли для выяснения ситуации. Они обнаружили в помещении с работающим разбрызгивателем несколько гудящих промышленных обогревателей. В комнате было так жарко, что из-за перепада температур разбилась головка разбрызгивателя. Спасатели отключили систему пожаротушения и отключили воздуходувки.​