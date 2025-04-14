ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Наступившая неделя принесет в Эстонию долгожданную весну

В понедельник Эстония еще останется на границе высокого давления с востока и низкого давления, приближающегося с запада. Будет дуть относительно сильный южный ветер днем, местами небольшой дождь. Воздушная масса, поступающая с юго-западным потоком, днем прогреется до 19 градусов.
Во вторник вечером дождевые облака будут перемещаться по Эстонии вдоль границы западной области низкого давления. Днем ожидается без существенных осадков из-за влияния области высокого давления. Ветер западный умеренный, вечером тихо. Температура воздуха ночью +5..+10°С, днем 11..16°С, на побережье обычно ниже 10°С.
В среду область низкого давления распространится из Центральной Европы на страны Балтии. Лишь в некоторых местах пройдут небольшие дожди, а более плотные дождевые облака появятся только к вечеру. Восточный ветер постепенно усиливается. Температура воздуха ночью 3..8°С, днем 14..19°С, вдоль Финского залива и на побережье островов ниже 10°С.
В четверг нас ждут ливневые дожди вдоль границы низкого давления. Восточный ветер умеренный ночью, относительно слабый днем. Температура воздуха ночью составляет 4..9°C, днем на побережье она держится около 10°C, на суше 13..19°C.
В пятницу пройдут отдельные ливневые дожди на фоне медленного повышения атмосферного давления. Восточный ветер преимущественно слабый. При дополнительном тепле с южной дуги ночная температура будет близка к 10°C, а днем показания термометра могут подняться до отметки 20°C.