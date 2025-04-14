ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Наступившая неделя принесет в Эстонию долгожданную весну

Во вторник вечером дождевые облака будут перемещаться по Эстонии вдоль границы западной области низкого давления. Днем ожидается без существенных осадков из-за влияния области высокого давления. Ветер западный умеренный, вечером тихо. Температура воздуха ночью +5..+10°С, днем ​​11..16°С, на побережье обычно ниже 10°С.

В среду область низкого давления распространится из Центральной Европы на страны Балтии. Лишь в некоторых местах пройдут небольшие дожди, а более плотные дождевые облака появятся только к вечеру. Восточный ветер постепенно усиливается. Температура воздуха ночью 3..8°С, днем ​​14..19°С, вдоль Финского залива и на побережье островов ниже 10°С.

В четверг нас ждут ливневые дожди вдоль границы низкого давления. Восточный ветер умеренный ночью, относительно слабый днем. Температура воздуха ночью составляет 4..9°C, днем ​​на побережье она держится около 10°C, на суше 13..19°C.