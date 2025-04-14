Руководитель кружка бальных танцев "Фламинго" Елена Курган и ее супруг Андрей Маркус подготовили все необходимые документы для участия коллектива сперва в конкурсе "Артек - столица детства", а позднее - в качестве победителей - и для поезди в оккупированный Крым.

Как отмечается в ежегоднике, с 2014 года Российская Федерация по сути восстановила советскую традицию советского пионерского лагеря. Однако в свете последних лет такой визит нес также существенный риск жизни и здоровью детей, так как на момент посещения ими Крыма на полуострове велись активные боевые действия. "К сожалению, взрослые, вовлеченные в эту ситуацию, не хотят этого признавать", - отмечают в КаПо.

Для участия в конкурсе было заявлено 20 делегаций со всего мира, в том числе коллектив бального танца "Фламинго", работающий при Нарвском Доме культуры "Ругодив". Призом была бесплатная путевка в 8-й международный детский лагерь "Артек". "Это означает, что эстонским детям была предоставлена ​​возможность отправиться в зону боевых действий", - говорится в ежегоднике.

Муж Елены Курган, Андрей Маркус, сотрудник молодежного центра "Улей" в Силламяэ, оформил в соответствии с инструкциями организаторов проездные документы для себя и детей, чтобы отправиться на оккупированную Россией территорию Украины. Всего за несколько недель до планируемой поездки на побережье Крыма упали ракетные обломки, в результате чего погибло пять человек, трое из них - дети.

В "Артеке" эстонские дети были помещены в лагерь под названием "Лесной", где им организовали встречу с людьми, которые находятся под санкциями во многих странах мира из-за военных преступлений. Среди них были, например, Юрий Борисов, генеральный директор российской государственной корпорации "Роскосмос", а также телеведущий и распространитель кремлевской пропаганды Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями на Западе. Для детей выступил певец и политик Денис Майданов. Участники лагеря встретились с военнослужащими РФ, им показывали форму и знаки отличия боевого подразделения "Вагнер". "Среди прочего, вторжение России в Украину всячески поддерживалось", - подытоживает КаПо.

"Артек" - федеральное государственное бюджетное учреждение, работающее на правительство России и Министерство образования.

Постановлением Правительства ЭР от 19 декабря 2024 г. в Эстонии запрещено организовывать для граждан Эстонии и лиц, имеющих в Эстонии вид на жительство, моложе 21 года мероприятия, которые поддерживают интересы России во вторжении в Украину.