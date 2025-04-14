На дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

Департамент транспорта Эстонии сообщил сегодня, что начинает повышать максимально допустимую скорость на государственных дорогах с разделенными полосами движения. В общей сложности этой весной разрешенная скорость увеличится на 498,8 километрах эстонских дорог.
На четырехполосных дорогах с разделенными направлениями движения максимально разрешенная скорость будет увеличена до 110 км/ч или 120 км/ч, а на дорогах 2+1 - до 100 км/ч.
На двухполосных дорогах максимально разрешенная скорость остается на уровне 90 км/ч. На участках дорог, оборудованных знаками переменной информации, ограничение скорости также может быть снижено из-за ухудшения погодных условий или высокой интенсивности движения.
В целях безопасности движения на шоссе Таллинн-Нарва в местах пересечения Выэрдла, Йыэляхтме и Локса, а также на переходах для животных на участке Козе-Выыбу шоссе Таллинн-Тарту будут по-прежнему действовать местные ограничения в 90 км/ч.
Всего этой весной разрешенная скорость будет увеличена до 120 км/ч на 86,8 километра, до 110 км/ч - на 331,4 километрах, и до 100 км/ч - на 80,6 километрах дорог.
"Поскольку весной погода все еще может быть непредсказуемой, а ночью температура может опускаться ниже нуля, обязательно следует следить за погодой и состоянием дороги и выбирать соответствующую скорость движения", - дополнили в Департаменте транспорта.