На дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

​На четырехполосных дорогах с разделенными направлениями движения максимально разрешенная скорость будет увеличена до 110 км/ч или 120 км/ч, а на дорогах 2+1 - до 100 км/ч.

На двухполосных дорогах максимально разрешенная скорость остается на уровне 90 км/ч. На участках дорог, оборудованных знаками переменной информации, ограничение скорости также может быть снижено из-за ухудшения погодных условий или высокой интенсивности движения.

В целях безопасности движения на шоссе Таллинн-Нарва в местах пересечения Выэрдла, Йыэляхтме и Локса, а также на переходах для животных на участке Козе-Выыбу шоссе Таллинн-Тарту будут по-прежнему действовать местные ограничения в 90 км/ч.

Всего этой весной разрешенная скорость будет увеличена до 120 км/ч на 86,8 километра, до 110 км/ч - на 331,4 километрах, и до 100 км/ч - на 80,6 километрах дорог.