Россия делает все возможное, чтобы разрушить архитектуру европейской безопасности и создать в Европе свою привилегированную зону с особыми правами, из которой НАТО следует уйти. Россия также видит Эстонию в своей вожделенной сфере влияния.

Жестокая военная агрессия России против Украины продолжается уже четвертый год. Помимо видимого фронта российских вооруженных сил в Украине, существует скрытый фронт российских вооруженных сил, действующих в Европе.

В течение всего 2024 года в Европе происходили поджоги, акты вандализма, саботаж или попытки совершения диверсий, и все это по указанию российской военной разведки ГРУ. Россия стремится дестабилизировать Европу посредством гибридных операций и подорвать коллективную волю к поддержке Украины. Однако здесь Россия просчиталась: подобные атаки на Европу не ослабляют, а, наоборот, укрепляют единство Запада и его решимость поддерживать Украину.

В 2023 году десять человек были задержаны и в 2024 году осуждены за осквернение памятников и битье стекол автомобилей в Эстонии, которые были организованы по заказу России. Риск подобных атак в Эстонии в 2024 году также был высок.

На самом деле в 2024 году с российской подачи удалось осуществить одну атаку, когда в Тарту был подожжен автомобиль с украинским регистрационным номером. Гибридная война - это первая фаза любого военного нападения. Решительная работа Полиции безопасности и самого общества гарантируют, что военной угрозы государству не возникнет.