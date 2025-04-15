Марго Паллосон: Кремль стремится воздействовать на молодежь в Эстонии

Департамент Полиции безопасности в этом году отмечает свое 105-летие. Как и Эстонская Республика в целом, мы пережили очень разные времена. В годы оккупации мы существовали исключительно как идея, ценившая свободу. Однако Россия, представляющая наибольшую угрозу внутренней безопасности Эстонии, оставалась неизменной во все времена.
Россия делает все возможное, чтобы разрушить архитектуру европейской безопасности и создать в Европе свою привилегированную зону с особыми правами, из которой НАТО следует уйти. Россия также видит Эстонию в своей вожделенной сфере влияния.
Жестокая военная агрессия России против Украины продолжается уже четвертый год. Помимо видимого фронта российских вооруженных сил в Украине, существует скрытый фронт российских вооруженных сил, действующих в Европе.
В течение всего 2024 года в Европе происходили поджоги, акты вандализма, саботаж или попытки совершения диверсий, и все это по указанию российской военной разведки ГРУ. Россия стремится дестабилизировать Европу посредством гибридных операций и подорвать коллективную волю к поддержке Украины. Однако здесь Россия просчиталась: подобные атаки на Европу не ослабляют, а, наоборот, укрепляют единство Запада и его решимость поддерживать Украину.
В 2023 году десять человек были задержаны и в 2024 году осуждены за осквернение памятников и битье стекол автомобилей в Эстонии, которые были организованы по заказу России. Риск подобных атак в Эстонии в 2024 году также был высок.
На самом деле в 2024 году с российской подачи удалось осуществить одну атаку, когда в Тарту был подожжен автомобиль с украинским регистрационным номером. Гибридная война - это первая фаза любого военного нападения. Решительная работа Полиции безопасности и самого общества гарантируют, что военной угрозы государству не возникнет.
Дальнейшее развитие ситуации в сфере безопасности зависит от того, что произойдет в Украине: будет ли достигнут мир и какой именно. Не вызывает сомнений то, что какой бы мир ни был заключен в Украине, он не уменьшит угрозы внутренней безопасности Эстонии. Тогда у России высвободится больше ресурсов, и она сможет сосредоточиться на других враждебных действиях.
Угрозу представляет незаконный транзит боевого оружия в Европу, где оно может оказаться в руках преступных кругов и экстремистов. Вернувшиеся с фронта российские головорезы начинают искать новые вызовы в экстремистских организациях и криминальном мире. Интерес российских спецслужб к Эстонии постоянен. В 2024 году мы привлекли к ответственности пятерых сотрудников ГРУ. С начала полномасштабной войны России в Украине по предложению Департамента Полиции безопасности вид на жительство в Эстонии был аннулирован по соображениям безопасности в общей сложности у 15 человек.
Часть населения Эстонии, поддерживающая Кремль, в основном пожилая и сокращающаяся, поэтому Кремль пытается направить свое влияние на молодых русскоязычных жителей в Эстонии. Мы должны защитить русскоязычную молодежь от попадания под влияние российской пропаганды.
"После ограничений контролируемых Кремлем информационных каналов деятельность по оказанию влияния переместилась в социальные сети. Все чаще можно увидеть дипфейки и манипуляции с использованием искусственного интеллекта и алгоритмов".Марго Паллосон, генеральный директор Департамента Полиции безопасности
После ограничений контролируемых Кремлем информационных каналов деятельность по оказанию влияния переместилась в социальные сети. Все чаще можно увидеть дипфейки и манипуляции с использованием искусственного интеллекта и алгоритмов. Социальные сети все больше влияют на то, как мы воспринимаем мир и в какое информационное поле нас направляют алгоритмические манипуляции. Поэтому потребитель информации может заблудиться в пропагандистской эхо-камере или оказаться на минном поле лжи, поскольку проверить представленную информацию становится все сложнее. Критический подход к передаваемой информации по-прежнему остается единственным средством обеспечения ее надежности. В Эстонии мы не без причины серьезно относимся к обучению критическому мышлению, в том числе медиаграмотности.
Преодолевая возрастные и государственные границы, насильственный экстремизм привлекает молодежь в социальных сетях и на цифровых платформах. Одинокий человек с трудным детством и отсутствием чувства принадлежности находит на просторах интернета путь к радикальному мировоззрению, когда ему предлагают ясное и увлекательное сообщение, которое распространяется на многих платформах и, благодаря возможностям информационных технологий, быстро переводится на разные языки. Для Кремля, как и для террористической организации, распространение пропаганды так же важно, как и организация самих атак.
Хотя поправка к Закону об услугах информационного общества допускает более решительное вмешательство, также важно разработать план действий по предотвращению радикализации молодежи. В связи с деятельностью враждебных государств по оказанию влияния и пропагандой насильственного экстремизма государство также должно уделять больше внимания тому, что происходит в социальных сетях. Хотя угроза терроризма в Эстонии остается низкой, даже один теракт - это слишком много.
Мы наблюдаем рост использования виртуальных валют. Помимо использования в качестве легальной возможности инвестирования, криптовалюта стала основным средством платежа для преступников, занимающихся финансированием терроризма, враждебными разведывательными операциями, требованиями выкупа за кибератаки и организованной преступностью. Инновации и платежные решения на основе информационных технологий представляют собой вызов как для правоохранительных органов Эстонии, так и для всего финансового сектора Эстонии. Поэтому необходимо уделять внимание актуальности законодательства, повышению осведомленности поставщиков услуг о рисках, качеству применения мер должной осмотрительности и непрерывности деятельности правоохранительных органов. Технологический прогресс и растущая сложность киберугроз также придают сфере кибербезопасности гораздо более весомую роль, чем прежде.
[Сложная ситуация в сфере безопасности ставит перед Департаментом Полиции безопасности все более сложные задачи и предъявляет более высокие требования, чтобы отслеживать различные векторы угроз и предотвращать их до того, как они смогут нанести вред эстонскому обществу. Осознание опасностей позволяет предотвратить их.
Департамент Полиции безопасности организовал в 2024 году десятки учебных курсов и презентаций по безопасности, в которых приняли участие почти 2000 должностных лиц и сотрудников предприятий. Для противостояния враждебной угрозе необходим сильный единый фронт, сформированный всеми жителями Эстонии и органами безопасности вместе с их партнерами как в Эстонии, так и за рубежом.
Специфика работы учреждения безопасности требует, чтобы значительная часть нашей деятельности была скрыта от наших противников. Однако Департамент Полиции безопасности открыт для компетентных надзорных органов, включая прокуратуру, суды, Министерство внутренних дел, правительство Эстонской Республики, комиссию Рийгикогу по надзору за органами безопасности, канцлера права и Госконтроль. Еще важнее внешнего контроля наша рабочая культура и внутренние меры, которые гарантируют, что деятельность Департамента Полиции безопасности соответствует закону, основывается на высшей профессиональной этике, здравом смысле и интересах безопасности эстонского государства. Мы осознаем ответственность, которая связана с правами, необходимыми для выполнения наших обязанностей. В Департаменте Полиции безопасности мы очень серьезно относимся к защите основных прав жителей Эстонии.]
В то время, когда мир находится в состоянии сильной турбулентности, мы сталкиваемся с многочисленными угрозами и проблемами безопасности. В основном из-за действий России возможно дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в нашем регионе. Несмотря на это, можем сказать, что Эстония - очень безопасная страна, которая с каждым годом становится все сильнее. Департамент Полиции безопасности в тесном союзническом сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами прилагает все усилия, чтобы так и оставалось.