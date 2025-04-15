Нелады между родителями закончились предъявлением отцу обвинения в применении силы к ребенку

Алексею (имя изменено. - Э.К.) предъявлено обвинение в том, что пять лет назад, когда его шестилетний сын находился у него, он не раз дергал ребенка за ухо, причинив ему поверхностные травмы. Два года спустя, согласно обвинительному заключению, он наказал ребенка, сняв с него штаны и ударив его по ягодицам ладонью, а в другой раз ударив его по ягодицам рукой и полотенцем.