В Нарве планируют отдать работу по поиску педагогов на аутсорс

Недавно реновированная при поддержке государства Кесклиннаская школа Нарвы - одна из тех, где в течение последующих двух месяцев министерство будет осуществлять надзор, чтобы выяснить, как происходит переход на эстоноязычное обучение.

В Нарве по-прежнему не хватает десятков учителей. По словам мэра города Катри Райк, если бы учебный год начался уже сегодня, то не хватало бы 75 учителей - именно столько педагогов-предметников работают с уровнем знания эстонского языка меньше, чем В2, пишет RusDelfi.