В Нарве планируют отдать работу по поиску педагогов на аутсорс

В Нарве по-прежнему не хватает десятков учителей. По словам мэра города Катри Райк, если бы учебный год начался уже сегодня, то не хватало бы 75 учителей - именно столько педагогов-предметников работают с уровнем знания эстонского языка меньше, чем В2, пишет RusDelfi.
- Мы планируем прибегнуть к услугам аутсорсинга по подбору персонала, в целом, школы уже занимаются следующим учебным годом, проводя либо повторные конкурсы, либо конкурсы по подбору персонала, - сказала заведующая отделом культуры городской управы Лариса Дегель.
По словам Райк, особенно остро не хватает учителей начальных классов. "Очень нужны учителя математики. Это могут быть, например, инженеры, которые решат начать новую карьеру в образовании. Такие случаи уже есть", - рассуждает она.
При этом Райк отметила, что сейчас легче найти учителя, владеющего эстонским на уровне C1, чем того, кто знает язык на уровне B2 и преподает по-русски.