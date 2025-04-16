МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.04-24.04 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 апреля.
КУЛЬТУРА
Пятница, 18 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт "Фламинго -35": ансамбль бального танца "Фламинго" отмечает юбилей. Билет - 6 евро.
* В Нарве в концертном доме "Женева" в 17.00 - балет "Золушка". Билет - 20,30-36,20 евро.
Суббота, 19 апреля
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 12.00 и 19.00 - спектакль "Igapäeva sümfoonia" / "Повседневная симфония". Выступают "OMAtsirkus" и Эстонский молодежный духовой оркестр. Зрелищная постановка представляет собой современные цирковые жанры в сопровождении живой оркестровой музыки. Разговорная речь не используется, представление подходит для зрителей всех возрастов и с любым родным языком. Билет - 10,90-26,05 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Пасха. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В читальном зале центральной библиотеки Кохтла-Ярве (ул. Тууслари, 19) в 12.00 - "Между светом и тенью: философия графики Михаила Врубеля и Николая Рериха", встреча с культурологом Эдуардом Крампом.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - Ида-Вирумааский день вокальных ансамблей и солистов. В гостях ансамбль "Võlukeeled". Бесплатно.
* В Силламяэском центре культуры в 13.00 - VI открытый фестиваль-конкурс исполнителей соло на ударной установке "Trummaania". Выступления конкурсантов, мастер-класс "Развитие ручной позиционной техники и координации движений" и джем-сейшн, где вы сможете в полной мере прочувствовать ритм. Билет - 5 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ". Философия для XXI века. "Марк Аврелий: что делать, когда сделать ничего нельзя?". Бесплатно.
Воскресенье, 20 апреля
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 12.00 - спектакль "Igapäeva sümfoonia" / "Повседневная симфония". Билет - 10,90-26,05 евро.
Понедельник, 21 апреля
* В Нарвской Эстонской гимназии в 11.30 и 18.00 - "Piip ja Tuut kontserdil" / "Пийп и Туут на концерте". Билет - 9,60-41,60 евро.
Вторник, 22 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 и 18.00 - "Üks, kaks, kolm... Turandot!" / "Раз, два, три... Турандот!", интерактивный музыкальный спектакль из Италии для самых маленьких (от 6 до 36 месяцев). Свободная интерпретация оперы "Турандот". Билет - 8,60 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - концерт-сюрприз "Jazzkaar". Продолжительность полчаса, вход свободный. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - "Ах, какая женщина...", концерт группы "Фристайл" (Украина). Билет - 20-35 евро.
Среда, 23 апреля
* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - День розы и книги. Литературный вечер "Только раз бывает...". Выступают Ольга Эйнасто и Эльмет Неуманн.
* В читальном зале центральной библиотеки Кохтла-Ярве (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки живописи Ольги Богатыревой. Выставка открыта до 23 мая.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Kivid sinu taskutes", спектакль Курессаареского театра. Билет - 20-23 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Ах, какая женщина...", концерт группы "Фристайл" (Украина). Билет - 22-39 евро.
Четверг, 24 апреля
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - "Naksitrallid", спектакль Курессаареского театра. Обычный билет - 10 евро, билет для ребенка, сидящего на коленях взрослого, - 4 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 12.00 и 18.00 - "Täpiline lugu või 101 dalmaatsia koera" / "Пятнистая история, или 101 далматинец", спектакль танцевального театра "Polly" (на русском языке). Билет - 11,60-51,60 евро.
* В Нарвской ратуше в 18.00 - концерт аккордеонной музыки. Выступают "Abja Accordion Band" и ансамбль аккордеонистов Нарвской музыкальной школы "Üllatus". Почетным гостем вечера станет Антс Таул - легенда эстонской музыки, преподаватель игры на волынке и эстонской гармошке, руководитель ансамбля "Torupill". Вход бесплатный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - ''Minu lugu'', концертное представление Яана Тятте. Билет - 31,60-36,60 евро.
СПОРТ
Четверг, 17 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 22-й сезон, VI тур. Приглашаются команды из троих участников. Информация: keithy.rego@alutagusevald.ee, тел. 336 6960.
* В Кохтла-Нымме (старт на дороге Кохтла-Нымме-Майдла) в 18.00 - мемориал Рихарда Роодена по ориентированию по выбору. Информация: www.sportiv.ee.
Пятница, 18 апреля
* В порту Нарва-Йыэсуу в 11.45 - этап Ида-Вирумааской серии забегов: старт Забега юрьевой ночи.
Суббота, 19 апреля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 10.00 - Генеральский забег. Информация: www.kindralid.ee.
* В Ольгина в 12.00 - соревнование по велоориентированию.
* В Силламяэском Доме спорта в 13.15 - народная баскетбольная лига: Силламяэская гимназия - Люганузе.
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, игра за 3-4-е места: "Narva United FC" - "Kopli Coolbet".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Nõmme Kalju FC".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Kuusalu Kalev".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Kuressaare U21".
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" (Кохтла-Ярве) - ФК "Warrior" (Валга).
Воскресенье, 20 апреля
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа; смешанный триплет.
РАЗНОЕ
Четверг, 17 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: мастер-класс по изготовлению пасхальных яиц, конкурс по катанию яиц, возможность поиграть в старинные настольные игры и украсить праздничные открытки.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Вахтраском центре творчества (ул. Эндла, 4, Кохтла-Ярве) в 17.00 - мастер-класс "Пасхальный декор". Для детей 7-15 лет. Руководитель - Тетиана Синенко. Бесплатно.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Освободительная война, Эстонская Республика (1918-1940). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
Суббота, 19 апреля
* В Нарвской крепости в 11.00 - весенний семейный день.
* В Вахтраском центре творчества (ул. Эндла, 4, Кохтла-Ярве, каб. 306) в 12.00 - мастер-класс для детей "Пасхальный декор". Мастер-класс проводит Марина Сеппар. Участие бесплатное. Регистрация по тел. 336 6160.
Воскресенье, 20 апреля
* В Тойлаской волости на певческой эстраде в Крабули в 12.00 - семейный день "Krabuli kõva muna 2025" / "Крутое яйцо Крабули-2025", для детей - охота за яйцами.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Красота в изгнании", лекция известного историка моды и телеведущего Александра Васильева. Билет - 20-40 евро.
Среда, 23 апреля
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: советское время ((1940) 1944-1991). Лектор Мадис Туудер. Лекция на русском языке. Бесплатно.
Четверг, 24 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: советское время ((1940) 1944-1991). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
* В поселке Таммику в Доме шахтера в 17.30 - домашний университет: в гостях - Райт Калда, летный инструктор, бывший генеральный директор Департамента авиации, ярый фанат авиации, имеющий опыт работы в качестве члена совета директоров авиакомпании и менеджера крупной компании по техническому обслуживанию самолетов. В плату за участие (5 евро) входит кофе и пирожные. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB" или по тел. 515 0818.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.