МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.04-24.04 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 18 апреля

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт "Фламинго -35": ансамбль бального танца "Фламинго" отмечает юбилей. Билет - 6 евро.

* В Нарве в концертном доме "Женева" в 17.00 - балет "Золушка". Билет - 20,30-36,20 евро.

Суббота, 19 апреля

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 12.00 и 19.00 - спектакль "Igapäeva sümfoonia" / "Повседневная симфония". Выступают "OMAtsirkus" и Эстонский молодежный духовой оркестр. Зрелищная постановка представляет собой современные цирковые жанры в сопровождении живой оркестровой музыки. Разговорная речь не используется, представление подходит для зрителей всех возрастов и с любым родным языком. Билет - 10,90-26,05 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Пасха. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В читальном зале центральной библиотеки Кохтла-Ярве (ул. Тууслари, 19) в 12.00 - "Между светом и тенью: философия графики Михаила Врубеля и Николая Рериха", встреча с культурологом Эдуардом Крампом.

* В Таммикуском народном доме в 13.00 - Ида-Вирумааский день вокальных ансамблей и солистов. В гостях ансамбль "Võlukeeled". Бесплатно.

* В Силламяэском центре культуры в 13.00 - VI открытый фестиваль-конкурс исполнителей соло на ударной установке "Trummaania". Выступления конкурсантов, мастер-класс "Развитие ручной позиционной техники и координации движений" и джем-сейшн, где вы сможете в полной мере прочувствовать ритм. Билет - 5 евро.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ". Философия для XXI века. "Марк Аврелий: что делать, когда сделать ничего нельзя?". Бесплатно.

Воскресенье, 20 апреля