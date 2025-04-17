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ОДИН ВОПРОС Что делает государство, чтобы защитить людей от телефонных мошенников?

Лийза-Ли Пакоста.
Лийза-Ли Пакоста. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В прошлом году телефонные мошенники выманили у эстоноземельцев более 40 миллионов евро.

Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста:

- Мы используем все возможные известные на данный момент средства, начиная с того, что в сотрудничестве с телефонными операторами на сегодня должна быть перекрыта возможность делать мошеннические звонки из третьих стран или из-за пределов Эстонии. К сожалению, нам известно, что злоумышленники после этого стали использовать возможности внутри Эстонии и на месте.

Это один из видов преступлений, когда человек сам может предотвратить правонарушение и не стать жертвой такого мошенничества. И это действительно благодаря только информированности, росту осведомленности, ведь, к сожалению, злоумышленники используют настолько хорошо разработанные схемы, что только информированность помогает не попасться на крючок.

Я благодарю эстонские СМИ, которые держат эту тему в центре внимания и стараются донести ее до людей. В школах тоже много говорят об этом, чтобы дети находили возможность просветить своих родителей и бабушек-дедушек, что тоже является одним из самых эффективных способов борьбы с такими мошенниками.

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