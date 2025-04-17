ОДИН ВОПРОС Что делает государство, чтобы защитить людей от телефонных мошенников?

Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста:

- Мы используем все возможные известные на данный момент средства, начиная с того, что в сотрудничестве с телефонными операторами на сегодня должна быть перекрыта возможность делать мошеннические звонки из третьих стран или из-за пределов Эстонии. К сожалению, нам известно, что злоумышленники после этого стали использовать возможности внутри Эстонии и на месте.

Это один из видов преступлений, когда человек сам может предотвратить правонарушение и не стать жертвой такого мошенничества. И это действительно благодаря только информированности, росту осведомленности, ведь, к сожалению, злоумышленники используют настолько хорошо разработанные схемы, что только информированность помогает не попасться на крючок.