Результат проверки безопасности пищевых продуктов в Нарве: обнаружен подозрительный таз

Главный специалист департамента Дейви Мигалев признала, что почти все условия соответствуют требованиям, однако внимание чиновницы привлек один подозрительный таз. "В зоне обработки пищевых продуктов находится серый пластиковый таз, который используется для обработки пищевых продуктов. Серый пластиковый таз объемом 8 литров не имеет маркировки на инвентаре, указывающей на то, что он соответствует требованиям TKM (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами)", - написала чиновница в своем протоколе.