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Результат проверки безопасности пищевых продуктов в Нарве: обнаружен подозрительный таз

Подозрительный серый таз на центральной кухне Нарвского центра социальной работы, для которой необходимо запросить декларацию о соответствии.
Подозрительный серый таз на центральной кухне Нарвского центра социальной работы, для которой необходимо запросить декларацию о соответствии. Фото: Põllumajandus- ja toiduamet

Департамент сельского хозяйства и продовольствия проверил соответствие центральной кухни Нарвского центра социальной работы требованиям безопасности.

Главный специалист департамента Дейви Мигалев признала, что почти все условия соответствуют требованиям, однако внимание чиновницы привлек один подозрительный таз. "В зоне обработки пищевых продуктов находится серый пластиковый таз, который используется для обработки пищевых продуктов. Серый пластиковый таз объемом 8 литров не имеет маркировки на инвентаре, указывающей на то, что он соответствует требованиям TKM (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами)", - написала чиновница в своем протоколе.

Она отметила, что переработчик не предоставил надлежащую декларацию о соответствии инвентаря. Поэтому, по словам чиновницы, переработчик должен связаться с производителем или поставщиком и "впредь хранить полученные декларации о соответствии требованиям на месте осуществления деятельности на бумажном носителе или в электронном виде".

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