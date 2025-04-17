Чт, 17.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Украинский беженец, с прахом жены отправленный обратно с границы в Нарве, получил от эстонского государства компенсацию за страдания

С нарвского пограничного моста граждан Украины довольно часто отправляют обратно в Россию на том основании, что они не могут в достаточной мере доказать и объяснить цель своей поездки. Однако в рассматриваемом здесь случае военный беженец смог доказать в суде, что PPA обошелся с ним противозаконно, отказав ему во въезде в страну.
С нарвского пограничного моста граждан Украины довольно часто отправляют обратно в Россию на том основании, что они не могут в достаточной мере доказать и объяснить цель своей поездки. Однако в рассматриваемом здесь случае военный беженец смог доказать в суде, что PPA обошелся с ним противозаконно, отказав ему во въезде в страну. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Суд признал противозаконным решение пограничной охраны Эстонии отправить из Нарвы в Россию украинского военного беженца, направлявшегося в Италию, чтобы развеять там прах своей умершей жены.

В ночь на 29 января 2023 года на Нарвский пограничный пункт прибыл украинец, проживавший в оккупированном Россией Донецке в Украине. Пограничникам он объяснил, что едет транзитом через Эстонию в Польшу, где ему нужно встретиться с дочерью. Затем он планировал отправиться в Венецию (Италия), чтобы исполнить последнюю волю своей умершей жены и развеять ее прах. Затем украинец планировал обратиться за международной защитой в Швейцарии.

PPA не пустил в страну

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх