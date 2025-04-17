Украинский беженец, с прахом жены отправленный обратно с границы в Нарве, получил от эстонского государства компенсацию за страдания

В ночь на 29 января 2023 года на Нарвский пограничный пункт прибыл украинец, проживавший в оккупированном Россией Донецке в Украине. Пограничникам он объяснил, что едет транзитом через Эстонию в Польшу, где ему нужно встретиться с дочерью. Затем он планировал отправиться в Венецию (Италия), чтобы исполнить последнюю волю своей умершей жены и развеять ее прах. Затем украинец планировал обратиться за международной защитой в Швейцарии.