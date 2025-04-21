ПЕРЕДОВИЦА Планы на стол

За шесть месяцев до местных выборов кандидатам самое время начать излагать свои идеи и планы по завоеванию голосов избирателей.
Хотя на решения на выборах зачастую влияют эмоции, в интересах каждого города и волости Ида-Вирумаа, чтобы выбор делался на основе содержательных аргументов.
Вот почему важно, чтобы политические партии и избирательные союзы, желающие принять участие в этом состязании, заранее разъяснили свои конкретные планы: что и как они хотят сделать для того, чтобы их город или волость развивались и стали наилучшим местом для жизни местных людей.
Чем меньше будет пустых лозунгов, популизма и тем, не зависящих от местных властей, и чем больше конкретных действий предполагается реализовать, тем легче избирателям будет принять решение, дадут они на это свое согласие или нет.
На данный момент, к сожалению, в этом вопросе все еще царит тишина. Многие партии даже не решили, способны ли они вообще выставить свои конкурентные списки во всех самоуправлениях Ида-Вирумаа.
Если нет, то имеет смысл это признать и сказать, что, например, в Нарве или Кохтла-Ярве у нас недостаточно активных членов, чтобы мы с нашим списком могли конкурировать. Однако наши люди будут баллотироваться в том или ином избирательном союзе, взгляды и стремления которого мы считаем правильными, и поддержим их в предвыборной кампании так же, как и других наших членов, баллотирующихся по партийному списку, например, в Таллинне или Тарту. Это была бы честная и ясная игра, которая также помогла бы этим политическим партиям в будущем укрепить свои позиции в Ида-Вирумаа.