ПЕРЕДОВИЦА Планы на стол

Хотя на решения на выборах зачастую влияют эмоции, в интересах каждого города и волости Ида-Вирумаа, чтобы выбор делался на основе содержательных аргументов.

Вот почему важно, чтобы политические партии и избирательные союзы, желающие принять участие в этом состязании, заранее разъяснили свои конкретные планы: что и как они хотят сделать для того, чтобы их город или волость развивались и стали наилучшим местом для жизни местных людей.

Чем меньше будет пустых лозунгов, популизма и тем, не зависящих от местных властей, и чем больше конкретных действий предполагается реализовать, тем легче избирателям будет принять решение, дадут они на это свое согласие или нет.

На данный момент, к сожалению, в этом вопросе все еще царит тишина. Многие партии даже не решили, способны ли они вообще выставить свои конкурентные списки во всех самоуправлениях Ида-Вирумаа.