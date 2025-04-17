Спасатели напомнили о правилах при разведении костра на природе

Костры следует разжигать только в безветренную погоду или при очень слабом ветре, обязательно учитывая направление ветра, чтобы искры от костра или гриля не попали на здания, лес или другие горючие материалы. Место вокруг костра должно быть очищено от горючих материалов, сам костер - ограничен, а под рукой должны быть первичные средства пожаротушения, например, ведро с водой или песком. Костер нельзя оставлять без присмотра, а сжигание сухой травы и камыша запрещено круглый год.