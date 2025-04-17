Спасатели напомнили о правилах при разведении костра на природе

Спасательный департамент напоминает перед наступающими длинными выходными, что при разведении костров в лесу, на открытой местности или в саду у дома необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.
Костры следует разжигать только в безветренную погоду или при очень слабом ветре, обязательно учитывая направление ветра, чтобы искры от костра или гриля не попали на здания, лес или другие горючие материалы. Место вокруг костра должно быть очищено от горючих материалов, сам костер - ограничен, а под рукой должны быть первичные средства пожаротушения, например, ведро с водой или песком. Костер нельзя оставлять без присмотра, а сжигание сухой травы и камыша запрещено круглый год.
Сумма штрафа, которая может быть назначена в упрощенном производстве за игнорирование требований пожарной безопасности, составляет 80 евро, а за более серьезное нарушение штраф может достигать 1600 евро.
В апреле спасатели уже отреагировали примерно на 150 пожаров в лесах и на открытой местности.
Перед разведением костра посмотрите на карте пожарной опасности от Агентства окружающей среды, насколько велика угроза в вашем регионе: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/
По вопросам, связанным с разведением костров, грилем и другими темами по пожарной безопасности, можно получить помощь по государственному информационному телефону 1247.