В Силламяэ сгорела теплица

В среду в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в теплице садоводческого товарищества "Спутник" в Силламяэ. Жители попытались потушить пожар самостоятельно, но безуспешно. На помощь прибыли спасатели из Силламяэ, которые обнаружили горящую теплицу. Также загорелась трава вокруг. Пожар был оперативно потушен. Предполагается, что возгорание случилось из-за того, что местный житель жег садовые отходы в стоящей неподалеку бочке. Оттуда искры распространились на теплицу.