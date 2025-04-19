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Фестиваль еды "Вкусы Нарвы" в этом году пройдет с небывалым размахом

На проводимой уже более 10 лет городской ярмарке "Вкусы Нарвы" места для предпринимателей предоставляются бесплатно.
На проводимой уже более 10 лет городской ярмарке "Вкусы Нарвы" места для предпринимателей предоставляются бесплатно. Фото: Александр Мясоедов

Ежегодная дегустационная ярмарка "Вкусы Нарвы 2025" состоится 31 мая уже в одиннадцатый раз, и свое участие в ней подтвердили уже более тридцати ресторанов, кафе и малых предпринимателей. Для всех участников место на площадке предоставляется бесплатно, пишет "Нарвская газета"

Год от года фестиваль набирает популярность как у рестораторов и поваров, так и у горожан. В этом году его проведут в Липовой ямке, где места хватит всем.

По словам заведующей службой предпринимательства Нарвской городской управы Ольги Смирновой, в этот раз организаторы установят большую палатку для тех, кто готовит у себя на дому. "Многие пекут дома тортики или лепят отличные пельмени. Для подобных микро-предпринимателей это отличный шанс увеличить свою клиентскую базу", - сказала она.

Кроме того в программе запланированы оригинальные развлечения: забег официантов, конкурс поваров, шоу мыльных пузырей, а также концерт Алики Миловой. 

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