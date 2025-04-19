Фестиваль еды "Вкусы Нарвы" в этом году пройдет с небывалым размахом

Ежегодная дегустационная ярмарка "Вкусы Нарвы 2025" состоится 31 мая уже в одиннадцатый раз, и свое участие в ней подтвердили уже более тридцати ресторанов, кафе и малых предпринимателей. Для всех участников место на площадке предоставляется бесплатно, пишет "Нарвская газета"
Год от года фестиваль набирает популярность как у рестораторов и поваров, так и у горожан. В этом году его проведут в Липовой ямке, где места хватит всем.
По словам заведующей службой предпринимательства Нарвской городской управы Ольги Смирновой, в этот раз организаторы установят большую палатку для тех, кто готовит у себя на дому. "Многие пекут дома тортики или лепят отличные пельмени. Для подобных микро-предпринимателей это отличный шанс увеличить свою клиентскую базу", - сказала она.
Кроме того в программе запланированы оригинальные развлечения: забег официантов, конкурс поваров, шоу мыльных пузырей, а также концерт Алики Миловой.