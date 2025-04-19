Михаил Стальнухин на будущих выборах возглавит собственный список

"Впервые за 25 лет меня не будет в партийных списках. Потому что надоело: обещают одно, делают другое. Я иду с Народным списком Михаила Стальнухина - вне партий, но с совестью", - заявил Стальнухин, исключенный из Центристской партии в 2022 году.