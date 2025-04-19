Михаил Стальнухин на будущих выборах возглавит собственный список

Михаил Стальнухин объявил о создании непартийного избирательного союза "Народный список Михаила Стальнухина" для участия в муниципальных выборах в 2025 году.
"Впервые за 25 лет меня не будет в партийных списках. Потому что надоело: обещают одно, делают другое. Я иду с Народным списком Михаила Стальнухина - вне партий, но с совестью", - заявил Стальнухин, исключенный из Центристской партии в 2022 году.
На прошлых муниципальных выборах в 2021 году, возглавляя список центристов, Стальнухин набрал 619 голосов.
Как сообщает rus.err, о своем решении присоединиться к списку Стальнухина уже заявил общественный активист Михаил Паншин, который покинул Центристскую партию в сентябре 2024 года. Скорее всего, в рядах списка также будут председатель городского собрания Татьяна Стольфат и вице-мэр Марина Шурупова.