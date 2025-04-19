Две школы в Нарве не прошли проверку Министерства образования

Министерство образования провело проверки в школах Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, соответствуют ли они установленным требованиям в отношении языка, передает rus.err.
По словам министра образования Кристины Каллас, в Нарве из шести проверенных школ две отстают в процессе перехода на эстонский язык обучения. "В одной из школ была серьезная проблема: больше половины уроков не проводились на эстонском языке", - рассказала министр, не называя, какие именно школы не прошли проверку. Каллас отметила, что эти две школы нуждаются в особой поддержке.
- Дело не в том, что учителя не хотят, дело в том, что это все-таки первый год реформы, и учителя сами только учатся преподавать на эстонском языке. Тут нужна методическая поддержка учителя, - подчеркнула Кристина Каллас.