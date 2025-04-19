Две школы в Нарве не прошли проверку Министерства образования

По словам министра образования Кристины Каллас, в Нарве из шести проверенных школ две отстают в процессе перехода на эстонский язык обучения. "В одной из школ была серьезная проблема: больше половины уроков не проводились на эстонском языке", - рассказала министр, не называя, какие именно школы не прошли проверку. Каллас отметила, что эти две школы нуждаются в особой поддержке.