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Жители Эстонии все чаще переходят на скоростной интернет

Мачта мобильной связи Telia. Иллюстративное фото.
Мачта мобильной связи Telia. Иллюстративное фото. Фото: Telia

Согласно результатам исследования, проведенного Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), спрос на скоростной интернет у жителей Эстонии растет. Поставщики услуги готовятся к модернизации сети.

Всего на конец 2024 года было зарегистрировано 250 поставщиков услуг связи. Абсолютное большинство (92 процента) конечных пользователей стационарных интернет-подключений потребляют услуги трех компаний - Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS и STV AS.

Объемы передачи данных растут

Изменения средней потребляемой скорости соединения в стационарной сети связи видны, прежде всего, в объеме уменьшении потребления скоростей 10-30 Мбит/с (снижение на 5 процентов) и в увеличении объемов передачи данных в диапазоне 100-500 Мбит/с (увеличение на 5 процентов). По сравнению с предыдущими годами доля скоростей 100–500 Мбит/с впервые стала самой большой (39 процентов), превысив объем скоростей 30–100 Мбит/с, которые имели наибольшую долю до сих пор, на 3 проценотов.

В мобильном интернете также наблюдается рост потребления более высоких скоростей (91 процент абонентов потребляют свыше 100 Мбит/с) и снижение потребления более низких скоростей (9 процента от 144 кбит/с до 50 Мбит/с), при этом средние скорости практически не используются.

В рамках мер поддержки высокоскоростного интернета было создано в общей сложности 117 подключений в трех округах, все проекты были завершены в 2024 году.

Новые подключения

Департамент планирует очередную меру поддержки развития сетей высокоскоростного доступа в интернет. Целевыми районами станут места, где невозможно обеспечить скорость загрузки 100 Мбит/с. На сегодняшний день при государственной поддержке установлено более 50 000 подключений к интернету.

Помимо других мер поддержки, TTJA также участвует в подготовке мер поддержки развития 5G в ключевых транспортных коридорах. Задачей агентства было в основном картирование территорий, где необходимо было бы построить дополнительные мачты связи для обеспечения быстрой сети 5G по всему маршруту, и эта работа была завершена к концу 2024 года.

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