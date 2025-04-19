Жители Эстонии все чаще переходят на скоростной интернет

Всего на конец 2024 года было зарегистрировано 250 поставщиков услуг связи. Абсолютное большинство (92 процента) конечных пользователей стационарных интернет-подключений потребляют услуги трех компаний - Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS и STV AS.

Объемы передачи данных растут

Изменения средней потребляемой скорости соединения в стационарной сети связи видны, прежде всего, в объеме уменьшении потребления скоростей 10-30 Мбит/с (снижение на 5 процентов) и в увеличении объемов передачи данных в диапазоне 100-500 Мбит/с (увеличение на 5 процентов). По сравнению с предыдущими годами доля скоростей 100–500 Мбит/с впервые стала самой большой (39 процентов), превысив объем скоростей 30–100 Мбит/с, которые имели наибольшую долю до сих пор, на 3 проценотов.

В мобильном интернете также наблюдается рост потребления более высоких скоростей (91 процент абонентов потребляют свыше 100 Мбит/с) и снижение потребления более низких скоростей (9 процента от 144 кбит/с до 50 Мбит/с), при этом средние скорости практически не используются.

В рамках мер поддержки высокоскоростного интернета было создано в общей сложности 117 подключений в трех округах, все проекты были завершены в 2024 году.

Новые подключения

Департамент планирует очередную меру поддержки развития сетей высокоскоростного доступа в интернет. Целевыми районами станут места, где невозможно обеспечить скорость загрузки 100 Мбит/с. На сегодняшний день при государственной поддержке установлено более 50 000 подключений к интернету.