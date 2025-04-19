Резервисты теперь могут автоматически уведомлять работодателя об отбытии на учения

Работодатель получит уведомление, если резервист дал согласие на уведомление работодателя или учебного заведения на сайте Сил обороны. Уведомление будет отправлено на официальный адрес электронной почты, опубликованный в торговом реестре учреждения.

Целью изменения является ускорение и упрощение процесса уведомления резервистом своего работодателя или учебного заведения о своем участии в обучении или дополнительной подготовке.

- Раньше уведомлять учебное заведение или работодателя о призыве должны были только резервисты. Благодаря тому, что Силы обороны смогут отправлять уведомление учебному заведению или работодателю в режиме онлайн, обмен информацией между государством и гражданами станет проще и беззаботнее, - сказал Тынис Сынум, руководитель отдела анализа и планирования Департамента оборонных ресурсов.

Вы можете дать свое согласие на информирование вашего учебного заведения или работодателя на вкладке "Данные" веб-сайта Сил обороны, где возможно, среди прочего, обновить свои персональные данные. Согласие также может быть прекращено таким же образом.