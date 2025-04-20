Правительство утвердило план по регулированию популяции бакланов

Согласно оценкам и расчетам, проведенным в Морском институте Тартуского университета, бакланы съедают в Эстонии более 9000 тонн рыбы в год.

- Бакланы в Эстонии находятся в благоприятных условиях: у нас насчитывается более 40 тысяч гнездящихся пар, и их численность продолжает расти. В то же время специалисты оценивают влияние бакланов на рыбные запасы как существенное, поскольку их добычей в основном является молодая рыба, которая еще не успела отнереститься, - пояснила Керли Петтай, специалист Бюро охоты и водных организмов Департамента окружающей среды.

Как и во многих других странах Балтийского моря, Департамент охраны окружающей среды Эстонии разрешил выборочную смазку яиц маслом для замедления роста популяции бакланов. Это можно сделать на 24 эстонских островках, где в основном гнездятся бакланы, а вероятность потревожить других морских птиц минимальна.

Этой весной Департамент окружающей среды также разрешит отпугивать бакланов в нижнем течении реки Пярну в период нереста рыб, а также отстреливать до двухсот бакланов в исследовательских целях в районе Тиндисаарета на реке Пярну.

План действий по сохранению и управлению популяцией баклана, утвержденный в этом году, включает мероприятия, запланированные на 2024-2033 годы. План устанавливает долгосрочную цель по поддержанию численности бакланов в согласованном диапазоне, при этом статус вида считается благоприятным, если здесь гнездятся 9500 пар.

По экспертной оценке Эстонского морского института, воздействие бакланов на рыбные запасы особенно заметно, поскольку птицы охотятся на множество мальков рыб, которые еще не успели отнереститься. Воздействие на ценные виды рыб еще больше, поскольку их разводят заранее и часто размещают в районах, где бакланы массово кормятся ранней весной.

В прошлом году смазывание яиц бакланов маслом было разрешено на 12 островах, в этом году Экологический совет выдаст разрешение на смазывание яиц маслом на 24 островах.