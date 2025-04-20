В Вирумаа обнаружен опасный птичий вирус

Особо опасный тип вируса птичьего гриппа был обнаружен у белощекой чайки, найденной на пляже Кунда в Ляэне-Вирумаа. Весенняя обратная миграция птиц также увеличивает риск распространения птичьего гриппа среди домашних птиц. Поэтому птицеводам важно соблюдать меры биологической безопасности. "Если вы нашли мертвую дикую птицу, вы обязаны сообщить об этом в агентство", - обращается к жителям региона Сельскохозяйственный и продовольственный департамент.
По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Кярт Яарма, 15 апреля в Ляэне-Вирумаа у дикой птицы был обнаружен высокопатогенный птичий грипп. "Белощекая чайка, обнаруженная больной на пляже Кунда и впоследствии умершая, была переносчиком особо опасного типа вируса птичьего гриппа", - говорит Яарма.
Последний известный случай обнаружения этого типа гриппы среди диких птиц был зафиксирован в августе 2023 года, когда высокопатогенный птичий грипп был диагностирован у чайки в Пярнумаа.
По словам специалиста, риск заболевания птичьим гриппом увеличивается из-за обратной миграции перелетных птиц, которая усиливается весной. "Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в своем последнем отчете о птичьем гриппе предсказало, что обнаружение птичьего гриппа у большого количества зимующих гусей в период их весенней миграции в некоторых странах (в основном в Великобритании, Нидерландах и Германии) создает риск того, что вирус распространится по маршруту миграции птиц в районы гнездования в более высоких широтах (например, в Эстонии, Исландии, Норвегии, России, Финляндии)", - объясняет Яарма.
Птичий грипп также был обнаружен в соседних странах
На южном побережье Финляндии в этом году высокопатогенный птичий грипп был обнаружен у ястреба, найденного мертвым в городе Турку, а также у канадского сокола и ястреба-тетеревятника в Хельсинки. "На прошлой неделе Литва сообщила об обнаружении птичьего гриппа у лебедя-шипуна, найденного мертвым. А в этом году вспышка птичьего гриппа также зафиксирована на предприятии, где содержится около 250 000 кур-несушек", - говорит Яарма.
Кроме того, в Швеции птичий грипп был диагностирован у фазанов, выращиваемых на фермах, а также у нескольких диких птиц, найденных мертвыми в Стокгольме и его окрестностях.
- В европейских странах, особенно в Польше, по-прежнему наблюдается много вспышек птичьего гриппа среди домашней птицы. В Польше с начала апреля уже было выявлено 19 вспышек птичьего гриппа, затронувших около 2,8 млн домашних птиц, - добавляет Яарма.
Для птицеводов важно внедрять меры биобезопасности
В период весенней миграции птиц также возрастает риск распространения инфекции на домашнюю птицу.
- Водоплавающие и другие дикие птицы, инфицированные вирусом птичьего гриппа, представляют большую угрозу для домашней птицы. Поскольку больных и подозреваемых в заболевании птиц убивают и уничтожают при вспышке болезни, очень важно, чтобы птицеводы делали все возможное, чтобы не допустить распространения болезни на домашнюю птицу, находящуюся под их опекой", - подчеркивает Яарма.
Ответственность за здоровье птиц по-прежнему лежит на владельцах птиц. Риск заноса заболеваний на птицеферму можно снизить путем внедрения соответствующих мер биологической безопасности.
- Владельцы птиц должны следить за тем, чтобы домашняя птица не контактировала с дикими птицами и инфекционным материалом от них. Для этого поение и кормление птиц должно осуществляться в помещении или под навесом, а при необходимости следует использовать сетку, крышу или другие средства разделения, - говорит специалист. Запрет на ввоз диких птиц в места одновременного содержания домашней птицы или других птиц, выращиваемых на фермах, остается в силе.
В случае обнаружения мертвой дикой птицы необходимо уведомить об этом компетентные органы
Во время обратной миграции птиц очень важно, чтобы люди обязательно информировали PTA о найденных водоплавающих птицах (гуси, лебеди), хищных птицах или большом количестве погибших диких птиц. "Однозначно не стоит собирать птиц самостоятельно и куда-то их перевозить, так как это может усилить распространение вируса. При необходимости агентство также возьмет образцы", - подчеркивает Яарма.
Самый эффективный способ уведомить агентство — через веб-приложение https://linnugripp.ee/teata, где можно оставить координаты места, а также фотографию, что облегчит поиск птиц.
Что делать, если вы нашли мертвую птицу:
- сообщите об этом в PTA через веб-приложение https://linnugripp.ee/teata или позвонив по номеру информационной линии +372 605 4767;
- Сообщите о смерти вашей птицы ветеринару, который предоставит вам дальнейшие инструкции.