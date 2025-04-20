В Вирумаа обнаружен опасный птичий вирус

Кроме того, в Швеции птичий грипп был диагностирован у фазанов, выращиваемых на фермах, а также у нескольких диких птиц, найденных мертвыми в Стокгольме и его окрестностях.

- В европейских странах, особенно в Польше, по-прежнему наблюдается много вспышек птичьего гриппа среди домашней птицы. В Польше с начала апреля уже было выявлено 19 вспышек птичьего гриппа, затронувших около 2,8 млн домашних птиц, - добавляет Яарма.

Для птицеводов важно внедрять меры биобезопасности

В период весенней миграции птиц также возрастает риск распространения инфекции на домашнюю птицу.

- Водоплавающие и другие дикие птицы, инфицированные вирусом птичьего гриппа, представляют большую угрозу для домашней птицы. Поскольку больных и подозреваемых в заболевании птиц убивают и уничтожают при вспышке болезни, очень важно, чтобы птицеводы делали все возможное, чтобы не допустить распространения болезни на домашнюю птицу, находящуюся под их опекой", - подчеркивает Яарма.

Ответственность за здоровье птиц по-прежнему лежит на владельцах птиц. Риск заноса заболеваний на птицеферму можно снизить путем внедрения соответствующих мер биологической безопасности.