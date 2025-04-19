Директор школы: проблема нехватки русскоязычных логопедов требует политического решения

- В Эстонии логопедическое образование - на эстонском языке, и нужно владеть эстонским на уровне родного языка, - сказал он, отметив, что Эстония не признает дипломы, которые получили русскоязычные логопеды, что приводит к тому, что они не могут работать с детьми. "Я надеюсь, что политики уделят этой проблеме особое внимание, и если невозможно признать эти дипломы, то хотя бы в скором времени сделают определенные курсы, чтобы те люди, которые мотивированы работать, могли бы подтвердить свои квалификационные требования", - сказал Андрей Канте.