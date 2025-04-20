На муниципальные выборы в Ида-Вирумаа соцдемы идут партийными списками и в союзах

По словам руководителя ячейки соцдемов Кохтла-Ярве Хенри Казело, партия намерена выставить партийные списки в Люганузе, Силламяэ и Кохтла-Ярве, где сам Казело является мэром. В Йыхви и в Нарва-Йыэсуу пока не решено, идти ли отдельным списком или в избирательном союзе. "Сейчас это вопрос для обсуждения, но с большой вероятностью - скорее избирательный союз", - отметил политик в отношении обоих самоуправлений.