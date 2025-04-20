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На муниципальные выборы в Ида-Вирумаа соцдемы идут партийными списками и в союзах

Эдуард Одинец и Хенри Казело.
Эдуард Одинец и Хенри Казело. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На будущих муниципальных выборах в Ида-Вирумаа Социал-демократическая партия в трех самоуправлениях намерена выставить свои партийные списки, а в остальных - идти в избирательных союзах, пишет rus.err.

По словам руководителя ячейки соцдемов Кохтла-Ярве Хенри Казело, партия намерена выставить партийные списки в Люганузе, Силламяэ и Кохтла-Ярве, где сам Казело является мэром. В Йыхви и в Нарва-Йыэсуу пока не решено, идти ли отдельным списком или в избирательном союзе. "Сейчас это вопрос для обсуждения, но с большой вероятностью - скорее избирательный союз", - отметил политик в отношении обоих самоуправлений.

В Нарве же, по словам Казело, есть известный избирательный список Катри Райк, хорошо показавший себя на прошлым выборах, поэтому партийный список выставлять не будут. 

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Нарва
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