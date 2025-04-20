ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Будущая неделя может принести заморозки

В понедельник, после того, как область низкого давления снизится, до полудня будет идти дождь, затем вероятность дождя уменьшится. Ветер в течение дня будет меняться на северный, погода серая. Температура воздуха ночью 3..8°С, днем ​​7..12°С, на побережье немного прохладнее.

Во вторник область высокого давления сконцентрируется в Финляндии, а погода на ее южной окраине будет преимущественно ясной. Будет дуть умеренный северо-восточный и восточный ветер. Температура воздуха ночью опускается до 0°C, на побережье держится около 5°C, днем ​​поднимается до 8..12°C, на побережье держится около 5°C.

В среду по-прежнему будет преобладать область высокого давления, а вероятность осадков относительно низкая. Восточный ветер слабый на суше и умеренный на побережье. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем ​​9..14°С, на побережье около 5°С.