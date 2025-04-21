Энели Ефимова обновила два рекорда Эстонии

Силламяэская пловчиха Энели Ефимова 20 апреля установила новый национальный рекорд на дистанции 100 метров брассом на проходящих в Хельсинки международных соревнованиях по плаванию — 1.05,86.
Это второй результат в мировом рейтинге текущего сезона, передают в понедельник, 21 апреля, "Новости спорта" на волне "Радио 4". Об этом сообщил портал rus.err
18-летняя Ефимова превзошла принадлежавший ей же рекорд Эстонии, установленный в июле прошлого года, на 0,24 секунды.
Также она уверенно заняла первое место, опередив занявшую второе место финку Йенну Лаукканен более чем на три секунды. Бронзу в этом виде программы выиграла еще одна эстонка Эгле Салу.
А утром 21 апреля Энели Ефимова обновила рекорд Эстонии и на дистанции 50 метров брассом, показав время 29,89 секунды.