Энели Ефимова обновила два рекорда Эстонии

Это второй результат в мировом рейтинге текущего сезона, передают в понедельник, 21 апреля, "Новости спорта" на волне "Радио 4". Об этом сообщил портал rus.err

18-летняя Ефимова превзошла принадлежавший ей же рекорд Эстонии, установленный в июле прошлого года, на 0,24 секунды.

Также она уверенно заняла первое место, опередив занявшую второе место финку Йенну Лаукканен более чем на три секунды. Бронзу в этом виде программы выиграла еще одна эстонка Эгле Салу.