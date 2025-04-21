В спасательные команды Ида-Вирумаа поступают новые пожарные автомобили

Всего заказано 46 новых автомобилей, из них 44 направятся в команды, а два — в Академию внутренней безопасности. Новые автомобили заменят в профессиональных командах более старые, часть будет передана добровольцам, а часть останется в резерве Спасательного департамента. В общей сложности у департамента 99 основных автомобилей, из которых 18 находятся в резерве на случай, если потребуется замена техники или формирование дополнительных спасательных команд для крупных происшествий.

Эксперт отдела спасательных работ Торми Соекырв сообщил, что внешне новые автомобили похожи на предыдущие, но изменены как расположение оборудования, так и технические решения.

«Многие инструменты, которые раньше работали на бензине, теперь на аккумуляторах. С точки зрения тушения пожаров большим новшеством стало добавление установки холодной резки ColdCut Cobra, благодаря которой пожары можно тушить, не заходя в здание или горящее помещение, что гораздо безопаснее для спасателей. Также снижается расход воды при тушении, а значит, уменьшается и ущерб от воды внутри здания», — пояснил Соекырв.

Кроме того, изменено внутреннее устройство кабины, чтобы в ней могли разместиться и более высокие люди. Также в кабине новых автомобилей больше закрытых шкафов, чтобы уменьшить количество незакреплённых предметов.