В спасательные команды Ида-Вирумаа поступают новые пожарные автомобили

Спасательный департамент получит в этом году 46 новых современных пожарных автомобилей. Первые уже прибыли в команды Ида-Вирумаа, вся партия должна поступить в Эстонию к концу мая.
Всего заказано 46 новых автомобилей, из них 44 направятся в команды, а два — в Академию внутренней безопасности. Новые автомобили заменят в профессиональных командах более старые, часть будет передана добровольцам, а часть останется в резерве Спасательного департамента. В общей сложности у департамента 99 основных автомобилей, из которых 18 находятся в резерве на случай, если потребуется замена техники или формирование дополнительных спасательных команд для крупных происшествий.
Эксперт отдела спасательных работ Торми Соекырв сообщил, что внешне новые автомобили похожи на предыдущие, но изменены как расположение оборудования, так и технические решения.
«Многие инструменты, которые раньше работали на бензине, теперь на аккумуляторах. С точки зрения тушения пожаров большим новшеством стало добавление установки холодной резки ColdCut Cobra, благодаря которой пожары можно тушить, не заходя в здание или горящее помещение, что гораздо безопаснее для спасателей. Также снижается расход воды при тушении, а значит, уменьшается и ущерб от воды внутри здания», — пояснил Соекырв.
Кроме того, изменено внутреннее устройство кабины, чтобы в ней могли разместиться и более высокие люди. Также в кабине новых автомобилей больше закрытых шкафов, чтобы уменьшить количество незакреплённых предметов.
Пожарный автомобиль построен на базе Scania P450 XT с 12-литровым дизельным двигателем и полностью автоматической коробкой передач Allison. Бак вмещает 2800 литров воды и дополнительно 200 литров пенообразователя. Основной автомобиль оснащён более чем 250 инструментами и средствами для выполнения различных спасательных работ.
Длина, ширина и высота автомобилей соответствуют размерам гаражей спасательных команд, то есть такие же, как у предыдущих автомобилей. Привод в стандартной конфигурации — задний, но при необходимости включается полный привод, что обеспечивает лучшую проходимость и возможность реагировать на лесные и ландшафтные пожары.
На данный момент в Эстонию прибыло 34 автомобиля, и 12 из них уже переданы Спасательному департаменту. Новые машины смогут выезжать на вызовы только после постановки на учёт в дорожном регистре и обучения команд. Новые автомобили уже используются в командах Кесклинн (2 шт.), Нарва, Силламяэ и Кохтла-Ярве.
Новые автомобили распределяются следующим образом:
Северный спасательный центр (9): Кесклинн – 2 шт., Нымме – 2 шт., Лиллекюла – 2 шт., Кейла, Кехра, Ласнамяэ
Южный спасательный центр (13): Тарту – 2 шт., Аннелинна, Вильянди, Выру, Валга, Пылтсамаа, Элва, Пылва, Йыгева, Тырва, Сууре-Яани, Отепяа
Западный спасательный центр (13): Пярну – 2 шт., Курессааре, Хаапсалу, Рапла, Пайде, Кохила, Мярьямаа, Тюри, Ристи, Кярдла, Пярну-Яагупи, Лихула
Восточный спасательный центр (9): Нарва, Йыхви, Кохтла-Ярве, Раквере, Силламяэ, Кивиыли, Тапа, Вяйке-Маарья, Иисаку
Новые спасательные автомобили стоят в общей сложности более 23 миллионов евро, их приобретение частично финансируется Европейским союзом.