Умер папа римский Франциск

Папа римский Франциск скончался в своей резиденции в Доме святой Марфы в Ватикане, сообщает Meduza.io со ссылкой на AFP.

"Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога", – сказал кардинал Кевин Фаррелл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) был избран папой римским в марте 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

В середине февраля папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом. Позже его состояние сильно ухудшилось – у него выявили двустороннюю пневмонию, его несколько раз подключали к ИВЛ. Кардинал Джанфранко Равази говорил, что Франциск может отречься от престола, если у него возникнут сложности с исполнением обязанностей.