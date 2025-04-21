Умер папа римский Франциск

Утром 21 апреля в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск, сообщил Ватикан.
Папа римский Франциск скончался в своей резиденции в Доме святой Марфы в Ватикане, сообщает Meduza.io со ссылкой на AFP.
"Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога", – сказал кардинал Кевин Фаррелл.
Франциск (Хорхе Марио Бергольо) был избран папой римским в марте 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.
В середине февраля папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом. Позже его состояние сильно ухудшилось – у него выявили двустороннюю пневмонию, его несколько раз подключали к ИВЛ. Кардинал Джанфранко Равази говорил, что Франциск может отречься от престола, если у него возникнут сложности с исполнением обязанностей.
23 марта Франциск вернулся в Ватикан после 38-дневного пребывания в больнице. Днем 20 апреля он появился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с пасхальной речью. В своей речи папа римский призвал к "немедленному прекращению огня в секторе Газа, к освобождению [израильских] заложников и к доступу к гуманитарной помощи" для жителей Газы, а также упомянул Украину, призывая "всех вовлеченных" продолжать усилия по достижению "справедливого и прочного мира".