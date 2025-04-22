Марк Герасименко: Пенсионную систему можно сделать более справедливой и без дополнительных денег

Однако с 1999 года до 2020 года размер I ступени рассчитывали не по стажу, а по сумме страховых паев. Проще говоря, она зависит от полученной за каждый отработанный год зарплаты. Если за работника платили социальный налог в размере среднего платившегося в Эстонии социального налога, то работник получает право на один страховой пай, который равен одной годовой оценке (опять же 10,00 евро). Если же отношение уплаченного социального налога к среднему по Эстонии социальному налогу было 50%, то за каждый отработанный год получали только половину годовой оценки пенсии. А поскольку уплаченный социальный налог прямо пропорционален выплаченной брутто-зарплате, то чем ниже в эти годы была зарплата работника, тем ниже его пенсия.

Медианная зарплата в Ида-Вирумаа - наряду с медианной зарплатой в Валгамаа - одна из самых низких в Эстонии, и доля получающих минимальную зарплату среди всех трудозанятых тут самая высокая в Эстонии. Неудивительно, что средняя пенсия в Ида-Вирумаа - самая низкая в Эстонии: это прямое последствие схемы расчета I пенсионной ступени.