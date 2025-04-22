Марк Герасименко: Пенсионную систему можно сделать более справедливой и без дополнительных денег

За показателем средней пенсии кроется пестрая картина, и в более плохом положении по традиции находится Ида-Вирумаа. Внеочередное повышение пенсии устроило бы всех, но поскольку на горизонте не видно необходимых для этого денег, то начать следовало бы с более простого шага: с изменения схемы расчета I пенсионной ступени в пользу зарабатывающего зарплату ниже средней. Другими словами, Эстония могла бы вернуться классической пенсии на основании стажа.
Министерство социальных дел сообщило, что с 1 апреля средняя пенсия по старости увеличилась благодаря индексации до 817 евро. Средняя пенсия не особо велика, и призывы замедлить ее индексацию наверняка подействовали на пожилых людей как холодный душ.
Не особо радует ситуация, когда от средней пенсии у пожилого человека после вычета подоходного налога на руках останется примерно столько же денег, сколько у получающего минимальную зарплату. По данным Департамента статистики, в относительной бедности живут 39,4% людей старше 65 лет, в том числе работающие пенсионеры.
Доказано, что в Ида-Вирумаа положение самое плохое. Если посмотреть на все виды пенсий, где наряду с пенсиями по старости учитываются также, например, досрочные, отложенные и гибкие пенсии, то по состоянию на январь этого года средняя пенсия составляла в Эстонии, по данным Департамента социального страхования, 791 евро в месяц. В то же время в Ида-Вирумаа соответствующий показатель равнялся 744 евро. В Нарве средняя действительно выплачиваемая пенсия составляла всего 722 евро в месяц. То есть пожилые идавирусцы еще больше, чем пожилые остальной Эстонии, нуждаются в дополнительном повышении пенсии.
В то же время давайте останемся реалистами: я как оппозиционный политик мог бы долго говорить о совершенно объективной необходимости внеочередного повышения пенсии, однако это были бы пустые слова. Учитывая плачевное состояние государственного бюджета, снижение пенсионного индекса, как того хотят политики правого толка Кристина Каллас и Лавли Перлинг, является гораздо более вероятным будущим, чем внезапное обнаружение дополнительных денег на внеочередное повышение пенсий. Можно сказать, что худшего нам удастся избежать, если в ближайшие годы индексация пенсий просто продолжится в рамках действующего закона.
"По-моему, каждый законно отработанный год должен давать право на одну годовую оценку независимо от того, получал работник минимальную зарплату или аж две или три средние зарплаты".Марк Герасименко
В целом, более низкий средний размер пенсий, выплачиваемых в Ида-Вирумаа, обусловлен двумя основными факторами.
Во-первых, в Ида-Вирумаа намного больше тех пожилых людей, которые вышли на досрочную или гибкую пенсию. Более молодые, нежели нынешний пенсионный возраст (64 года 9 месяцев), получатели пенсии составляли в Ида-Вирумаа в январе 12,2%. В среднем по Эстонии их доля только 8,7%. Особенно велика доля получателей досрочной или гибкой пенсии в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве.
Это неудивительно, если в Ида-Вирумаа по-прежнему самая высокая по Эстонии безработица, многие люди предпенсионного возраста вынуждены выходить на предварительную пенсию, ведь иначе им нечего было бы есть. С выходом на досрочную или гибкую пенсию они теряют в размере пенсии, но лучшего выбора у этих людей просто нет.
Однако второй проблемой является средняя ида-вируская пенсия по старости, которая на несколько десятков евро ниже, чем в среднем по Эстонии. Причина кроется в несправедливости расчета I пенсионной ступени.
Пенсия I ступени состоит из четырех частей: базовой части, зависящей от стажа части, части страхования и объединенной части. Базовая часть у всех одинаковая - 377,25 евро.
Далее становится сложнее. До 1998 года включительно просто учитывался стаж человека - достаточно было подтверждения фактической законной работы, чтобы получить за каждый отработанный год одну годовую оценку пенсии (в настоящий момент - ровно 10,00 евро).
Однако с 1999 года до 2020 года размер I ступени рассчитывали не по стажу, а по сумме страховых паев. Проще говоря, она зависит от полученной за каждый отработанный год зарплаты. Если за работника платили социальный налог в размере среднего платившегося в Эстонии социального налога, то работник получает право на один страховой пай, который равен одной годовой оценке (опять же 10,00 евро). Если же отношение уплаченного социального налога к среднему по Эстонии социальному налогу было 50%, то за каждый отработанный год получали только половину годовой оценки пенсии. А поскольку уплаченный социальный налог прямо пропорционален выплаченной брутто-зарплате, то чем ниже в эти годы была зарплата работника, тем ниже его пенсия.
Медианная зарплата в Ида-Вирумаа - наряду с медианной зарплатой в Валгамаа - одна из самых низких в Эстонии, и доля получающих минимальную зарплату среди всех трудозанятых тут самая высокая в Эстонии. Неудивительно, что средняя пенсия в Ида-Вирумаа - самая низкая в Эстонии: это прямое последствие схемы расчета I пенсионной ступени.
На основании принятой в 2018 году Рийгикогу поправки к закону пенсионная система с 2021 года стала чуть более солидарной, а именно: начиная с 2021 года у работающего человека копится четвертая часть I ступени, то есть объединенная часть пенсии. Она на 50% зависит от размера уплаченного за работника социального налога и на 50% - от факта работы. Это значит, что если раньше человек, зарабатывавший 50% средней зарплаты, получал только 0,5 годовой оценки пенсии за каждый отработанный год, то теперь получает 0,75 годовой оценки. И то дело.
Но почему мы не можем вернуться в полном объеме к солидарному, то есть основанному на стаже, расчету I ступени? По-моему, каждый законно отработанный год должен давать право на одну годовую оценку независимо от того, получал работник минимальную зарплату или аж две или три средние зарплаты.
От этого изменения выиграли бы будущие пенсионеры и особенно нынешние люди предпенсионного возраста, у которых зарплата ниже средней. Их будущая пенсия выросла бы. Проиграли бы те, кто зарабатывает выше средней зарплаты.
Однако у последних имеется больше финансовых возможностей подкопить для своей пенсии посредством II и III ступеней. У получающих зарплату в несколько средних зарплат после уплаты за жилье и продукты остается на счету больше денег, чем у зарабатывающего меньше среднего.
В отличие от внеочередного повышения пенсий, если сделать основу расчета I ступени более солидарной, от налогоплательщиков не потребовалось бы ни цента дополнительных денег.