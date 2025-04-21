"Jazzkaar" удивит концертами на автостанции, в библиотеке и торговом центре Йыхви

Всеэстонский проект городского пространства "Jazzkaar" выводит музыку за пределы концертных залов. Бесплатные концерты более 70 молодых музыкантов в городских пространствах охватят Тарту, Пярну, Таллинн и Хийумаа, а также впервые Ида-Вирумаа.
Бесплатные концерты в городском пространстве "Jazzkaar" в Йыхви во вторник, 22 апреля
У хорошего ребенка много имен. Музыкальный сюрприз, мини-концерт, музыкальное приветствие - это веселые и неожиданные музыкальные моменты в городском пространстве. Джаз может удивить в самый неожиданный момент в самом неожиданном месте. В Йыхви джазовая музыка прозвучит на автостанции, в центральной библиотеке и в торговом центре "Jõhvikas". Музыканты исполнят программу продолжительностью до 30 минут.
- 13.00 в кафе "Bon Appetit"
- 14.00 в центральной библиотеке
- 15.00 на автостанции Йыхви
- 16.30 в торговом центре в "Jõhvikas"
Проект городского пространства - это бесплатная программа, состоящая из интересных площадок и артистов, которые удивляют публику в необычных местах за пределами концертных залов во время "Jazzkaar": на городских улицах, в общественном транспорте, аэропорте, кафе, школах, портах, а нынче даже в ледовом холле "Тондираба" перед матчем чемпионата мира по хоккею IIHF.
- Концерты "Jazzkaar" проводятся бесплатно, чтобы донести джазовую музыку до тех мест и людей, до которых она иначе не дошла бы, - объяснила Кати Тихкан, координатор общенациональной программы проекта городского пространства "Jazzkaar 2025".
- Мы рады, что в этом году концерты городского пространства "Jazzkaar" пройдут и в Ида-Вирумаа, - добавила координатор проекта городского пространства Керли Пеэтсалу.
В библиотеке джаз еще не звучал
Одной из неожиданных концертных площадок станет Йыхвиская центральная библиотека. "В этот раз мы отмечаем Год эстонской книги концертами проекта городского пространства "Jazzkaar" в библиотеках по всей Эстонии", - уточнила Керли Пеэтсалу.
В Йыхвиской центральной библиотеке джазовая музыка прозвучит впервые. "Я приятно удивлена, что проект городского пространства доберется и до Йыхви", - сказала менеджер по развитию центральной библиотеки Тийа Линнард.
Это концерт-сюрприз, поэтому имена исполнителей не могут быть объявлены заранее. "У концерта-сюрприза есть свои прелести и свои боли. Хорошие сюрпризы, каковым, безусловно, является проект городского пространства "Jazzkaar", всегда замечательны, и мне бы очень хотелось, чтобы люди узнали о концерте", - прокомментировала она.
Выступят студенты и ученики
Проект городского пространства, реализуемый в рамках фестиваля "Jazzkaar", в этом году проходит уже в 16-й раз. Выступят студенты Таллиннской школы музыки и балета, Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, Пярнуской музыкальной школы, Эстонской академии музыки и театра, вокальной студии "Laulumarjad" и школы Эллера. Кроме того, по всей Эстонии традиционно пройдут концертные выступления на переменах в школах и тематические акции в детских садах.
36-й Таллиннский международный фестиваль "Jazzkaar" проходит с 20 апреля по 1 мая по всей Эстонии. Традиционно домом для "Jazzkaar" является творческий городок "Теллискиви".