"Jazzkaar" удивит концертами на автостанции, в библиотеке и торговом центре Йыхви

Бесплатные концерты в городском пространстве "Jazzkaar" в Йыхви во вторник, 22 апреля У хорошего ребенка много имен. Музыкальный сюрприз, мини-концерт, музыкальное приветствие - это веселые и неожиданные музыкальные моменты в городском пространстве. Джаз может удивить в самый неожиданный момент в самом неожиданном месте. В Йыхви джазовая музыка прозвучит на автостанции, в центральной библиотеке и в торговом центре "Jõhvikas". Музыканты исполнят программу продолжительностью до 30 минут. 13.00 в кафе "Bon Appetit"

14.00 в центральной библиотеке

15.00 на автостанции Йыхви

16.30 в торговом центре в "Jõhvikas"

Проект городского пространства - это бесплатная программа, состоящая из интересных площадок и артистов, которые удивляют публику в необычных местах за пределами концертных залов во время "Jazzkaar": на городских улицах, в общественном транспорте, аэропорте, кафе, школах, портах, а нынче даже в ледовом холле "Тондираба" перед матчем чемпионата мира по хоккею IIHF.

- Концерты "Jazzkaar" проводятся бесплатно, чтобы донести джазовую музыку до тех мест и людей, до которых она иначе не дошла бы, - объяснила Кати Тихкан, координатор общенациональной программы проекта городского пространства "Jazzkaar 2025".

- Мы рады, что в этом году концерты городского пространства "Jazzkaar" пройдут и в Ида-Вирумаа, - добавила координатор проекта городского пространства Керли Пеэтсалу.

В библиотеке джаз еще не звучал