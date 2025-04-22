Cаботаж, кибератаки, отключене электроэнергии - самоуправления протестируют готовность помочь людям в случае кризиса

На учениях «Kevadmurd» будет отрабатываться сценарий семидневного отключения электроэнергии и сопутствующие кризисные ситуации, такие как саботаж, кибератаки и последствия погодных условий. Спасательный департамент предоставляет сценарии, которые самоуправления отрабатывают как в формате настольных учений, так и в полевых условиях. «Цель учений — протестировать готовность местных кризисных команд и работоспособность кризисных планов», — отметил советник по гражданской защите Спасательного департамента и главный организатор учений Яко Верник. «Решение разнообразных ситуаций дает хорошую возможность для тренировки кризисного управления. В дальнейшем мы хотим проводить такие масштабные учения раз в два года».

Цель — помочь самоуправлениям лучше подготовиться к кризисам, которые влияют на жизненно важные услуги, такие как централизованное отопление, водоснабжение, канализация, содержание дорог и социальная сфера. Также отрабатывается, как продолжать предоставление услуг и информировать жителей при отсутствии электричества и связи. Например, тестируется открытие центров устойчивости и оказание помощи нуждающимся в холодное время.

Важную роль в подготовке учений сыграла волость Сауэ, которая также использует их для проверки работы своей кризисной команды. По словам вице-старейшины волости Сауэ Рихо Йохансона, местные самоуправления относятся к подготовке к кризисам всё серьёзнее, поскольку частые проблемы, связанные с погодой, технологиями и инфраструктурой, напрямую влияют на безопасность людей. «Хорошая готовность помогает уменьшить ущерб и быстрее реагировать. Участие в учениях позволяет протестировать кризисные планы, распределение ролей и сотрудничество. Также становится ясно, в чём ещё есть потенциал для развития», — сказал Йохансон. «Устойчивость к кризисам опирается на информированных людей, тренировки и крепкие партнёрские связи», - добавил он.

Справка

В 2023 году прошли национальные кризисные учения для самоуправлений под названием «79 искр», в ходе которых под руководством Спасательного департамента отрабатывалась готовность к отключению электричества на срок до 72 часов.