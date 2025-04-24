Президент не провозгласил поправку к Закону о церквях и приходах

Президент Алар Карис не провозгласил принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, заявив, что поправка к закону не соответствует Конституции Эстонии.
"Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, но поправка к закону в нынешней редакции противоречит статьям 40, 48 и 11 Конституции, несоразмерно ограничивая свободу объединений и религии", – объяснил свое решение президент Карис в пресс-релизе.
"Неоднозначный запрет на внешние связи создаст правовые споры и может привести к ситуации, когда свободы всех объединений, включая политические партии, также будут ограничены", – отметил глава государства.
Президент обратил внимание на то, что действующее законодательство требует широкого контроля за религиозными объединениями. "Вопрос не в отсутствии правовых средств, а в их использовании. При необходимости существующие инструменты должны использоваться более активно", – сказал президент Карис.
Президент ссылается на Уголовный кодекс, который определяет государственную измену как преступление. Согласно недавнему решению Госсуда, под этим также подразумевается враждебное воздействие и распространение дезинформации с целью оказания помощи иностранной организации. В качестве примеров наказуемых действий Госсуд привел манипулирование информацией, распространение ложных сведений, создание информационного поля, искажающего реальность. Уголовный кодекс также запрещает подстрекательство к войне или иному применению вооруженной силы. Наказание также предусмотрено в случае, если физическое или юридическое лицо сознательно непосредственно поддерживает акт агрессии иностранного государства.
Глава государства считает, что при оценке закона необходимо также учесть последствия для свободы объединений в целом или свободы слова и выражения мнений, если будет установлено, что такой нечеткий и обширный запрет трансграничных связей является конституционным. Пояснительная записка указывает на статью 48 Конституции, согласно которой запрещены объединения, союзы и политические партии, цели или деятельность которых направлены на насильственное изменение конституционного строя Эстонии или иным образом противоречат закону, предусматривающему уголовную ответственность.
"Вопрос о том, может ли угроза безопасности, связанная с иностранным лицом, быть приписана объединению, действующему в Эстонии, если это объединение имеет какую-либо экономическую или иную связь с иностранным лицом или если установлено, что эстонское объединение "руководствуется в своей деятельности" этим иностранным лицом. Религиозным объединениям Конституция предоставляет более надежную защиту, чем многим другим объединениям. Если их деятельность можно ограничить таким образом, как это сделано в законе, следует сделать вывод, что аналогичный запрет может быть введен и для других объединений, возможно, даже для политических партий", – пояснил Карис.
"Конституцию следует интерпретировать в том смысле, что для запрещения объединения недостаточно простого определения "руководства" со стороны иностранного лица. Такой запрет, уже по причине своей неясности, оказывал бы неуместное сдерживающее действие на демократическое общество. Поскольку Конституция позволяет защищать национальную безопасность и общественный порядок более целенаправленными и более четко определенными мерами, такие запреты также не являются необходимыми", – счел президент.
Глава государства считает необходимым заново обсудить законопроект в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией.
У Президента Республики есть право не провозглашать закон. В случае непровозглашения закон возвращается в правовую комиссию Рийгикогу, где рассматриваются предложения по его изменению. После этого проводится голосование на пленарном заседании Рийгикогу, на котором принимается решение — принять ли изменения к закону или утвердить закон в неизменном виде.
«Я ознакомлюсь подробнее с обоснованиями отказа в провозглашении в сотрудничестве с правительством и комиссиями Рийгикогу, и затем рассмотрим возможные дальнейшие шаги», – говорит министр внутренних дел Игорь Таро.
По словам министра внутренних дел, сегодняшнее решение президента не изменяет позицию министерства о том, что организации, действующие на территории Эстонской Республики, не могут и не должны управляться из враждебных по отношению к Эстонии государств. «Парламентская Ассамблея Совета Европы, а также Рийгикогу признали Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. В то же время Эстонская Христианская Православная Церковь (ранее – Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата) и Пюхтицкий монастырь по-прежнему напрямую подчиняются Московскому Патриархату, тем самым оставаясь заложниками влияния Кремля», – отметил министр.
«Для эстонского государства первостепенное значение имеет обеспечение безопасности и конституционного порядка, а также гарантия мира и безопасности для людей, живущих здесь. В Министерстве внутренних дел эта работа будет продолжена и впредь. Мы работаем во имя гарантирования свободы вероисповедания — верующие в Эстонии должны иметь возможность исповедовать свою веру без враждебного вмешательства», – подчеркнул министр внутренних дел.
Целью закона было уточнение существующего регулирования, исходя из выявленных ранее в практике проблем, разнообразия религиозных объединений, а также рисков для безопасности, связанных с радикализацией религии или ее политическим инструментализмом, сообщает МВД.