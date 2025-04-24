Президент не провозгласил поправку к Закону о церквях и приходах

"Вопрос о том, может ли угроза безопасности, связанная с иностранным лицом, быть приписана объединению, действующему в Эстонии, если это объединение имеет какую-либо экономическую или иную связь с иностранным лицом или если установлено, что эстонское объединение "руководствуется в своей деятельности" этим иностранным лицом. Религиозным объединениям Конституция предоставляет более надежную защиту, чем многим другим объединениям. Если их деятельность можно ограничить таким образом, как это сделано в законе, следует сделать вывод, что аналогичный запрет может быть введен и для других объединений, возможно, даже для политических партий", – пояснил Карис.

"Конституцию следует интерпретировать в том смысле, что для запрещения объединения недостаточно простого определения "руководства" со стороны иностранного лица. Такой запрет, уже по причине своей неясности, оказывал бы неуместное сдерживающее действие на демократическое общество. Поскольку Конституция позволяет защищать национальную безопасность и общественный порядок более целенаправленными и более четко определенными мерами, такие запреты также не являются необходимыми", – счел президент.

Глава государства считает необходимым заново обсудить законопроект в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией.