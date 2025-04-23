Самоуправления могут подать заявку на поддержку для повышения готовности к кризисам

Поддержка может быть предоставлена для приобретения генераторов, а также для проведения сопутствующих работ по реконструкции и проектированию. Бюджет конкурса составляет 975 851 евро.

«Контакт человека с государством начинается с местных самоуправлений — именно они первыми приходят на помощь в момент кризиса. Будь то шторм, отключение электричества или другая чрезвычайная ситуация, именно самоуправления действуют на передовой. Мы не можем недооценивать их роль — напротив, мы должны всеми способами поддерживать их готовность и постепенно укреплять её», — сказала руководитель отдела гражданской защиты Министерства внутренних дел Хеди Арукас. «Эта поддержка поможет повысить способность местных самоуправлений обеспечивать работу важнейших услуг — будь то эвакуационные пункты, центры устойчивости или детские сады — даже в случае отключения электричества и сложных условий. Только так мы сможем гарантировать, что в кризисной ситуации люди будут в безопасности и помощь придет быстро».

«У местных самоуправлений в кризисных ситуациях очень важная роль — обеспечение доступа к первичным и жизненно необходимым услугам на местах, а также поддержка жизнедеятельности населения», — сказала эксперт отдела по готовности к кризисам Спасательного департамента Терье Лилло. «Самоуправления — это ближайшая поддержка для сообществ и людей. Мы должны вместе сделать всё возможное, чтобы жители, местные самоуправления, Спасательный департамент и другие учреждения были готовы даже к самому тяжёлому кризису. В нынешней ситуации с безопасностью готовность сообщества — это краеугольный камень устойчивости всего общества к кризисам. Призываем местные самоуправления воспользоваться поддержкой для повышения чувства безопасности у людей и готовности сообществ к кризисам».

Максимальный размер поддержки на одно самоуправление составляет до 40 000 евро. С помощью этой поддержки можно приобрести мобильные и стационарные генераторы, создать аварийные подключения к электросети, а также закупить прицепы для транспортировки генераторов. Это создаёт возможность действовать в эвакуационных пунктах, центрах устойчивости и детских садах даже при масштабном отключении электричества.