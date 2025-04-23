Самоуправления могут подать заявку на поддержку для повышения готовности к кризисам

Государственный центр вспомогательных услуг откроет 5 мая конкурс заявок, в рамках которого местные самоуправления смогут подать заявку на получение поддержки для повышения готовности к кризисам эвакуационных пунктов, центров устойчивости и дошкольных учреждений.
Поддержка может быть предоставлена для приобретения генераторов, а также для проведения сопутствующих работ по реконструкции и проектированию. Бюджет конкурса составляет 975 851 евро.
«Контакт человека с государством начинается с местных самоуправлений — именно они первыми приходят на помощь в момент кризиса. Будь то шторм, отключение электричества или другая чрезвычайная ситуация, именно самоуправления действуют на передовой. Мы не можем недооценивать их роль — напротив, мы должны всеми способами поддерживать их готовность и постепенно укреплять её», — сказала руководитель отдела гражданской защиты Министерства внутренних дел Хеди Арукас. «Эта поддержка поможет повысить способность местных самоуправлений обеспечивать работу важнейших услуг — будь то эвакуационные пункты, центры устойчивости или детские сады — даже в случае отключения электричества и сложных условий. Только так мы сможем гарантировать, что в кризисной ситуации люди будут в безопасности и помощь придет быстро».
«У местных самоуправлений в кризисных ситуациях очень важная роль — обеспечение доступа к первичным и жизненно необходимым услугам на местах, а также поддержка жизнедеятельности населения», — сказала эксперт отдела по готовности к кризисам Спасательного департамента Терье Лилло. «Самоуправления — это ближайшая поддержка для сообществ и людей. Мы должны вместе сделать всё возможное, чтобы жители, местные самоуправления, Спасательный департамент и другие учреждения были готовы даже к самому тяжёлому кризису. В нынешней ситуации с безопасностью готовность сообщества — это краеугольный камень устойчивости всего общества к кризисам. Призываем местные самоуправления воспользоваться поддержкой для повышения чувства безопасности у людей и готовности сообществ к кризисам».
Максимальный размер поддержки на одно самоуправление составляет до 40 000 евро. С помощью этой поддержки можно приобрести мобильные и стационарные генераторы, создать аварийные подключения к электросети, а также закупить прицепы для транспортировки генераторов. Это создаёт возможность действовать в эвакуационных пунктах, центрах устойчивости и детских садах даже при масштабном отключении электричества.
Подать заявку на поддержку можно с 5 мая через электронную среду поддержки Государственного центра вспомогательных услуг. Конкурс будет открыт до 31 декабря 2025 года или до как закончится сумма поддержки. Подать заявку могут все местные самоуправления Эстонии. Размер поддержки — 100%.