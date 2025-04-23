За первые три месяца Telia и Elisa заблокирвалм 11 миллионов попыток мошеннических звонков

На данный момент наибольшую проблему среди поступающих в Эстонию мошеннических звонков представляют те, где с помощью технологий подменяется номер звонящего, создавая у получателя впечатление, будто звонок поступает с какого-либо эстонского номера. Таким образом мошенники стараются усыпить бдительность людей, поскольку получатель даже не подозревает, что ему звонят с незнакомого зарубежного номера и что намерения звонящего отнюдь не лучшие.

По словам руководителя отдела соединений Telia Эвелин Неэрот, у Telia разработано специальное решение для выявления и блокировки подобных звонков, которое ежедневно работает на полную мощность. Это подтверждает и статистика – в неделю эта система блокирует в среднем около миллиона попыток мошеннических звонков, направленных в Эстонию из-за границы.

«Это очень большое количество звонков, которые реально не доходят до жителей Эстонии. В противном случае среди наших близких, коллег, друзей и знакомых было бы значительно больше тех, чью повседневную жизнь нарушают такие звонки – или, что еще хуже, тех, кто уже стал их жертвой и понес, например, финансовый ущерб», - отметила Неэрот.

Со своей стороны решение разработала и Elisa. По словам их руководителя по информационной безопасности Май Крафт, системы двух крупнейших операторов способны взаимодействовать между собой, благодаря чему выигрывают клиенты обеих компаний: удаётся блокировать и подмену номеров, принадлежащих клиентам как Telia, так и Elisa.