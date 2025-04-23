За первые три месяца Telia и Elisa заблокирвалм 11 миллионов попыток мошеннических звонков

За первые три месяца этого года с помощью совместного решения компании Telia и Elisa заблокировали более 11 миллионов попыток мошеннических звонков, совершенных преступниками из-за границы в отношении Эстонии. Решения, охватывающие ряд операторов связи, являются наилучшим способом защиты местных жителей.
На данный момент наибольшую проблему среди поступающих в Эстонию мошеннических звонков представляют те, где с помощью технологий подменяется номер звонящего, создавая у получателя впечатление, будто звонок поступает с какого-либо эстонского номера. Таким образом мошенники стараются усыпить бдительность людей, поскольку получатель даже не подозревает, что ему звонят с незнакомого зарубежного номера и что намерения звонящего отнюдь не лучшие.
По словам руководителя отдела соединений Telia Эвелин Неэрот, у Telia разработано специальное решение для выявления и блокировки подобных звонков, которое ежедневно работает на полную мощность. Это подтверждает и статистика – в неделю эта система блокирует в среднем около миллиона попыток мошеннических звонков, направленных в Эстонию из-за границы.
«Это очень большое количество звонков, которые реально не доходят до жителей Эстонии. В противном случае среди наших близких, коллег, друзей и знакомых было бы значительно больше тех, чью повседневную жизнь нарушают такие звонки – или, что еще хуже, тех, кто уже стал их жертвой и понес, например, финансовый ущерб», - отметила Неэрот.
Со своей стороны решение разработала и Elisa. По словам их руководителя по информационной безопасности Май Крафт, системы двух крупнейших операторов способны взаимодействовать между собой, благодаря чему выигрывают клиенты обеих компаний: удаётся блокировать и подмену номеров, принадлежащих клиентам как Telia, так и Elisa.
«Для того, чтобы максимально эффективно пресекать мошеннические звонки с использованием эстонских мобильных номеров, необходимо сотрудничество всех местных операторов связи. Поэтому мы надеемся, что к решению по блокировке таких звонков вскоре присоединятся и остальные эстонские операторы», - сказала Крафт.
По словам обоих операторов, очень трудно дать точную оценку, сколько именно мошеннических звонков все же доходит до жителей Эстонии, поскольку виды таких звонков и методы их осуществления очень разнообразны. Например, практически невозможно предотвратить отдельные звонки, когда кто-то пытается в ходе обычного телефонного разговора выманить у доверчивого человека, скажем, банковские пароли. Именно поэтому важно постоянно повышать осведомленность людей и напоминать, что свои PIN-коды и другие пароли нельзя никому сообщать по телефону.
«Наши решения позволяют успешно выявлять в первую очередь масштабные схемы мошеннических звонков. Однако ни один фильтр не может гарантировать, что ни один такой звонок не прорвется. Основная задача оператора связи – обеспечить успешную передачу звонков, а не их блокировку – мы действуем максимально добросовестно и стремимся обеспечить качественную возможность для общения. Мы блокируем только те звонки, в отношении которых уверены: они злонамеренные или представляют угрозу для работы сети связи», - пояснила Неэрот.
Со своей стороны Elisa призывает людей всегда сообщать оператору о таких звонках – сделать это удобнее всего через чат-бот на сайте оператора.
«Преступники постоянно изобретают новые методы, и благодаря их своевременному обнаружению поставщики услуг могут оперативно отреагировать и сократить число возможных жертв. Только совместными усилиями мы сможем пресечь действия киберпреступников и сделать сети Эстонии безопаснее», - добавила Крафт.