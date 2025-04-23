Мошенники убедили жительницу Нарвы выслать им банковскую карту

21 апреля 66-летняя жительница Нарвы сообщила, что ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка, который убедил женщину отправить свою банковскую карту и коды его помощникам через пакомат Omniva, чтобы избежать предполагаемого мошенничества.

Женщина отправила карту и в какой-то момент обнаружила, что с ее счета было снято 3500 евро, а с использованием ее данных был составлен кредитный договор на сумму более 10 000 евро.