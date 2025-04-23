Силы обороны создадут в Нарве военную базу, мэр считает, что нарвитяне отнесутся по-разному

Начальник генштаба генерал-майор Вахур Карус сказал, что Силы обороны планируют создание базы в Нарве.

Начальник генштаба генерал-майор Вахур Карус сказал по "Vikerraadio" в передаче "Uudis+", что на базе будут размещены более 200 эстонских военнослужащих, а также подразделения союзников.

- Это высказал командующий силами обороны, переговорив также с разными парламентскими партиями и получивший на удивление позитивный ответ. Спрашивал, почему силы обороны еще не в Нарве. Через "Кайтселийт" мы там присутствуем, но есть всё-таки план ввести в Нарву постоянные подразделения - дать посредством этого нарвитянам сигнал об очень сильном присутствии там эстонского государства, приучить нарвитян к тому, что солдаты сил обороны и являются повседневной частью их городской картины, и по сути дать также небольшую, так сказать, гарантию нарвитянам, что мы в действительности присутствуем там, что это эстонское государство и это в очень сильно эстонский город, - сказал Карус.

Карус пояснил, что Силы обороны планируют создать одну базу, где будут ротироваться разные подразделения. "Побыв какое-то время на боевом дежурстве и затем вернувшись в Йыхви или Тапа, чтобы в течение какого-то времени опять проходить свое нормальное обучение", - сказал он.

На базе будут размещены как проходящие действительную и срочную службу, так и резервисты.