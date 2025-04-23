Силы обороны создадут в Нарве военную базу, мэр считает, что нарвитяне отнесутся по-разному

Силы обороны намерены создать в Нарве военную базу, чтобы увеличить таким образом свое присутствие у границы с Россией.
Начальник генштаба генерал-майор Вахур Карус сказал, что Силы обороны планируют создание базы в Нарве.
Начальник генштаба генерал-майор Вахур Карус сказал по "Vikerraadio" в передаче "Uudis+", что на базе будут размещены более 200 эстонских военнослужащих, а также подразделения союзников.
- Это высказал командующий силами обороны, переговорив также с разными парламентскими партиями и получивший на удивление позитивный ответ. Спрашивал, почему силы обороны еще не в Нарве. Через "Кайтселийт" мы там присутствуем, но есть всё-таки план ввести в Нарву постоянные подразделения - дать посредством этого нарвитянам сигнал об очень сильном присутствии там эстонского государства, приучить нарвитян к тому, что солдаты сил обороны и являются повседневной частью их городской картины, и по сути дать также небольшую, так сказать, гарантию нарвитянам, что мы в действительности присутствуем там, что это эстонское государство и это в очень сильно эстонский город, - сказал Карус.
Карус пояснил, что Силы обороны планируют создать одну базу, где будут ротироваться разные подразделения. "Побыв какое-то время на боевом дежурстве и затем вернувшись в Йыхви или Тапа, чтобы в течение какого-то времени опять проходить свое нормальное обучение", - сказал он.
На базе будут размещены как проходящие действительную и срочную службу, так и резервисты.
Сейчас государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) оценивает возможные объекты недвижимости в городе Нарва и его ближайших окрестностях, где создать базу - целью является разместить базу по возможности внутри города. "Именно потому, чтобы она превратилась в обычную часть повседневной жизни нарвитян", - отметил Карус.
Мэр Нарвы Катр Райк сказала "Северному побережью", что на данный момент у нее мало информации о плане, но реакция на него среди жителей Нарвы будет очень разной. "Это политическое решение, и, как и в случае с любыми другими политическими решениями, в Нарве всегда очень разные мнения", - сказала она.
По мнению Райк, в городе есть люди, которые посчитают, что это будет провоцировать соседнюю страну, хотя известно, что у России есть свои военные базы по другую сторону эстонской границы. Но, наверняка, найдутся и те, кто посчитает этот план очень позитивным, поскольку приезд новых людей в город будет способствовать росту экономики и созданию его положительного имиджа.
- Для горуправы важно, чтобы здесь сохранялась спокойная атмосфера. Главными заботами жителей Нарвы по-прежнему остаются рабочие места и цена отопления, и важно, чтобы люди сохраняли позитивный взгляд на будущее, - сказала мэр.
В то же время она признала, что присутствие Сил обороны в Нарве было бы столь же естественным, как присутствие полиции, Спасательного департамента или "Кайтселийта". "В 1920-1930-х годах в Нарве находилась 1-я дивизия численностью 1000 человек. Так что это естественно, и нужно относиться к этому спокойно", - добавила Райк.