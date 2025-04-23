Исполнять обязанности генсека Социал-демократической партии до начала июня будет уроженка Ида-Вирумаа

Пирет Хартман будет исполнять обязанности генерального секретаря до начала июня, когда пройдет съезд СДП. На съезде будет официально избран новый генсек.

С февраля исполняющим обязанности генсека был Прийт Ломп, которого не так давно избрали старейшиной волости Кастре.

В начале января депутат Рийгикогу Рейли Ранд объявила о своем решении покинуть пост генерального секретаря СДП, сославшись на слишком большую нагрузку. Ранд стала генсеком соцдемов весной 2023 года, сменив на этой должности Эдуарда Одинца, нынешнего председателя горсобрания Кохтла-Ярве.

Хартман назвала две причины, по которым решила принять должность генерального секретаря. "Во-первых, я хорошо знакома с работой партии, как и со многими однопартийцами из разных регионов Эстонии. Думаю, мне также помогут хорошие контакты как в государственном секторе, так и в других партиях, - отметила Хартман. - Во-вторых, эстонскому обществу необходим вклад социал-демократов. Мной движет стремление к справедливости, к тому, чтобы никто не остался за бортом, чтобы жизнь развивалась по всей Эстонии, и чтобы у всех детей и молодежи был доступ к качественному образованию".

Ранее в СДП Хартман работала руководителем по кампаниям и исполнительным директором. В 2022-2023 годах была министром культуры. До этого работала заместителем канцлера в Министерстве культуры.